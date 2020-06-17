文章目录 华为回应美国修改禁令

iOS版微信可以改微信号了

美团组织架构调整

华为回应美国修改禁令

昨日，针对“美国修改华为禁令”一事，华为发布声明回应称，华为的态度是一贯的，我们愿意与包括美国厂商在内的技术同行就新技术的标准进行坦诚的讨论和交流，为人类社会的科技进步作出贡献。

华为表示，标准的本质讲究开放、公平、无歧视，需要全球厂商、科研机构及行业协会组织等的参与。包容和充分的协商能更好的推动技术标准的制定，也有利于全球经济和产业的健康发展。

当地时间周一，美国商务部表示，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。

对此，美国商务部长证实了有关该部即将采取行动的报道称：“美国不会放弃全球创新领导地位。商务部致力于鼓励美国工业界全面参与并倡导美国技术成为国际标准，以保护美国的国家安全和外交政策利益。”

iOS版微信可以改微信号了

昨日，微信宣布iOS用户更新微信至版本7.0. 13 即可修改微信号，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。

微信表示，修改后的微信号必须以字母开头，可以使用6- 20 位数字、字母、下划线、减号或它们的组合，并且账号在最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。

此外，好友只能通过当前的微信号搜索到用户，无法通过旧的微信号搜索到。

6 月 5 日，安装最新版微信的安卓用户已可修改微信号。

美团组织架构调整

昨日，美团发布组织调整公告称，为进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。

此外，原 LBS 平台 / 交通事业部调整为交通事业部，负责人为王慧文不变。