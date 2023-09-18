微信iOS 8.0.42正式版发布 新增多语言翻译功能

微信iOS版本于9月19日发布了8.0.42正式版更新，尽管官方并未公布具体更新内容，但据IT之家和用户的测试，该版本带来了多项改进。在微信聊天、朋友圈、网页及图片中使用翻译功能时，文字就会被翻译为所选语言，支持简体中文、繁体中文、英语、韩语、日语等多种语言，用户可以自行体验。此外，据用户@妇产科主任的发现，微信iOS版8.0.42正式版还有以下三项细节改进： 1、长按翻译结果，新增了一个“更换语言”按钮； 2、点击微信-我-钱包，新增了一个“经营账户”的入口，专为商家推出的收款账户； 3、点击小程序-右上角小人图标，新增了“我的评价”入口，这里可以看到对所有小程序的评价。