微信公众号开放个人认证功能 可展示认证标识及认证信息

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息：今日，微信公众平台安全助手发布通知称，微信公众号开启新的认证方式，面向个人类型公众号，需申请并进行审核。审核成功后，搜索公众号会展示认证标识、且“公众号信息-关于公众号页”会展示认证标识及认证信息。
此外，微信还表示，个人认证申请免费，欢迎体验。
据悉，用户可登录公众号留意通知中心消息，或通过“公众号设置-个人认证-申请认证”发起申请。提交审核的个人认证账号会根据资料核实难易程度在 1 至 3 天内审核完毕。
站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息：今日，微信公众平台安全助手发布通知称，微信公众号开启新的认证方式，面向个人类型公众号，需申请并进行审核。审核成功后，搜索公众号会展示认证标识、且“公众号信息-关于公众号页”会展示认证标识及认证信息。
此外，微信还表示，个人认证申请免费，欢迎体验。
据悉，用户可登录公众号留意通知中心消息，或通过“公众号设置-个人认证-申请认证”发起申请。提交审核的个人认证账号会根据资料核实难易程度在 1 至 3 天内审核完毕。
评论，是围观群众针对作品的评价。高质量的评论，也是一种再创作的形式。比如，影评是对电影的评论，好的影评，也是一种优秀的二次创作，影评人、剧评人本身就是一种古老的职业。
近日，苏宁上线了一款名为“易值买”的购物产品，由苏宁拼购总经理张奎负责，这款产品是苏宁围绕“红包返现”玩法打造的一款App，主打“真视频，真好货”的品牌定位。同时“易值买”的相关微信公众号和微信小程序也于近期上线。
最近，估计很多新媒体小编都比较头秃。头秃的原因之一，是微信订阅号文章的阅读量，在这段时间明显下降。造成这一问题的“罪魁祸首”，是订阅号文章的推送时间顺序，已经被彻底打乱并全量放开，安卓和ios用户的订阅号信息列表都已经出现这种情况。
日前，微信官方发布《关于规范公众号内虚拟支付行为的公告》。公告称，基于iOS对开发者的管理规范，微信公众号内暂不支持iOS端虚拟支付业务。虚拟支付业务是指购买非实物商品，比如：VIP会员、充值、录制课程、录制音频视频等虚拟产品。
5 月 29 日，微信官方发布《关于规范公众号内虚拟支付行为的公告》称，微信公众号内暂不支持iOS端虚拟支付业务。微信指出，微信公众号中虚拟支付违规问题包括但不限于以下几类：类型一：付费购买虚拟商品商品多体现为提前编辑好的、录制好的虚拟商品。
投票工具是目前微公众号涨粉很火的一种方式，很多人在微投票平台上制作这种投票活动，活动传播效果非常好，因此有不少新朋友开始尝试用微信投票来做宣传及推广，但是将投票活动制作完成后，却不知道怎么在公众号上发布。今天，小编就教教大家，如何将第三方的投票活动关联到公众号？创建好活动后获得活动的链接或二维码。将微投票的投票活动关联到公众号，主要有以下三种方法：①公众号底部菜单添加“投票”栏目设置进行跳转。选择
近日，有网友发现“至道学宫”公众号目前已被封停。对此，微信给出的封停原因为：“由用户投诉并经平台审核，涉嫌发布不实信息，帐号已被停止使用，查看对应规则”
公众号正在走向精英化。短视频对公众号的影响已经无需解释，但值得思考的是，公众号整体、普遍被影响了吗?
前一阵，《假如郭德纲是个互联网人》，一篇用相声语言讽刺互联网人不说人话的微信推文，被于谦翻(zhuan)牌(fa)了。一时间，自媒体“西二旗生活指北“后台涌进了大量粉丝关注， “有点受宠若惊，感觉自己出圈了”，主笔人景岁说。西二旗，位于北京市海淀区，腾讯、百度、联想、华为、快手、小米等互联网科技公司均在此扎堆，人又称“中国硅谷”。西二旗生活指北，有西二旗人类观察员之称，以微信公众号为载体，用幽默、风趣、沙雕且
昨晚，一篇标题为《腾讯背水一战》刷屏朋友圈，业内观点也是不一，争议不断。据悉，文章认为日前阅文风波背后，是腾讯或面临着管道化危机，并不得不打响一场流量保卫战，目前该文已被删除。
关注投票是投票活动中一种快速涨粉的方式，很多运营者创建活动的目的无非也就是为了涨粉，那么，在微投票中，该如何设置关注公众号后投票的方法？首先在微投票用户后台首页 - 账户信息 - 公众号内，授权公众号；在所弹出页面使用公众号管理员的微信扫描二维码，授权公众号。（授权公众号必须使用公众号管理员的微信才能进行授权确认。）扫描二维码后，点击确认授权，授权成功。授权成功后，在微投票投票管理-高级设置中设置关注投?
前天，朋友圈都在转一篇名为《一个叫大人别出声的公众号在今天死掉了》的文章，这是“大人别出声”这个条漫号的告别文，他们在文中提到：
近日，越来越多的个人号以及企业机构、媒体机构公众号收到了开通付费阅读的邀请。距离今年 1 月 15 日，微信开始灰度测试订阅号付费阅读功能已有接近五个月的时间，对于不断接到邀请的号主来说，付费阅读意味着什么?
知名条漫号“大人别出声”用一篇长文与读者告别。文中称，团队已经 4 个月接不到任何广告，“终于撑不下去了”，已于 5 月 9 日遣散了所有员工，公号也“死掉了”。
日前被誉为第一公众号的「至道学宫」已经被封了。据悉，「至道学宫」在三四线城市、中老年群体中影响力广大，有第三方平台分析称他们的活跃粉丝数高达 600 万多万，爆款文章阅读量能达到 500 万+，平均每篇文章有 170 万+的阅读量。
今年可以明显感觉到，跑去B站做视频的人变多了。我有个同事，也跟风试了一下，他把自己公众号发过的文章简单加工了一下，做成视频发在了B站，没想到效果还不错。
早前，微信主要在安卓用户端对订阅号消息列表灰度测试，更新为根据用户阅读喜好，对订阅号内容进行排序上进行的优化，即不再按时间顺序进行文章推送。
昨天，微信官方团队发布了一份《关于规范公众号内虚拟支付行为的公告》：基于iOS对开发者的管理规范，微信公众号内暂不支持iOS端虚拟支付业务。虚拟支付业务是指购买非实物商品，比如：VIP会员、充值、录制课程、录制音频视频等虚拟产品。
虽然现在言论不一，但涨粉依旧是绝大多数运营者高度关心的话题。涨粉越来越难，单个粉丝获取成本也越来越高。
不知道从什么时候开始，“震惊体”成为“标题党”中的青铜，无形中打擦边球、低俗化成为标题中的“王者”......