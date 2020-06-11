微信公众号开放个人认证功能 可展示认证标识及认证信息

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微信公众号开放个人认证功能 可展示认证标识及认证信息

2020-06-11 13:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息：今日，微信公众平台安全助手发布通知称，微信公众号开启新的认证方式，面向个人类型公众号，需申请并进行审核。审核成功后，搜索公众号会展示认证标识、且“公众号信息-关于公众号页”会展示认证标识及认证信息。

微信 (2)

此外，微信还表示，个人认证申请免费，欢迎体验。

据悉，用户可登录公众号留意通知中心消息，或通过“公众号设置-个人认证-申请认证”发起申请。提交审核的个人认证账号会根据资料核实难易程度在 1 至 3 天内审核完毕。

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