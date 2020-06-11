微信公众号开放个人认证功能 可展示认证标识及认证信息

投票工具是目前微公众号涨粉很火的一种方式，很多人在微投票平台上制作这种投票活动，活动传播效果非常好，因此有不少新朋友开始尝试用微信投票来做宣传及推广，但是将投票活动制作完成后，却不知道怎么在公众号上发布。今天，小编就教教大家，如何将第三方的投票活动关联到公众号？创建好活动后获得活动的链接或二维码。将微投票的投票活动关联到公众号，主要有以下三种方法：①公众号底部菜单添加“投票”栏目设置进行跳转。选择