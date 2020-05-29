美团买单升级版美团月付正式上线 最长可免息38天

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息：今日，美团App正式上线“美团月付”功能，目前用户可在美团APP搜索月付进入。据悉，美团月付由重庆美团三快小贷，以及美团小贷合作的金融机构提供授信付款服务。

据“月付”介绍页面显示，美团月付最长免息期为 38 天，单笔最高可优惠88元，用户只需一键申请就可开通，目前开放资格还在逐步开放中。

此外，用户在支付时，选择“月付”就有机会获得免单，可在下月8号还款，还可延期、分期。具体使用场景包括了：美团外卖、大众点评、机票火车票、美团打车、猫眼电影等。

去年 9 月，有媒体报道称，美团APP上线了一款新型信用付产品“买单”，产品模式上对标蚂蚁花呗，额度根据个人账户资质有所差别，分别有 500 元、 1000 元及 1500 元等。

今年 1 月，美团正式推出了“美团生活费·买单”功能，用户选择使用“买单”进行付款时，可在规则还款日前进行还款，每月 1 号出账，每月 8 号还款。该功能涵盖了美团、点评、美团外卖、美团打车、美团买菜等App，仅针对部分优质客户开放。

5 月 20 日，美团宣布正式为为旗下的信用支付产品公开征名。同时，美团公布数据称，小范围试运营的美团买单已经成为美团年轻用户最喜爱的支付方式之一， 90 后用户占比超六成。