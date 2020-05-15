巨量星图上线直播业务 品牌可直接对接抖音、西瓜视频主播

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巨量星图上线直播业务 品牌可直接对接抖音、西瓜视频主播

2020-05-15 13:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息：5 月 14 日，巨量引擎旗下“巨量星图”平台上线直播业务，提供精准达人推荐、在线下单、营销数据分析等功能。通过“巨量星图”平台，品牌商可直接对接抖音、今日头条和西瓜视频的主播。

目前，首批抖音Top直播达人已入驻“巨量星图”，客户通过“我的星图”--“直播主播”--“抖音主播”点击，即可进入。

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直播交易流程和短视频交易相同，客户在主播广场筛选达人、购买主播并填写任务要求，即完成下单。

在与达人/主播正式签约合作前，客户可通过直播主播广场查看到主播历史数据情况、直播精彩回放及粉丝画像基础数据等信息。

直播结束后，客户可通过观看直播回放、评价反馈以及了解传播数据进行验收，最终付款、完成合作。

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在合作方式上，巨量星图采取固定价格方式，主播按小时报价，客户通过直播时长来购买。

资料显示，巨量引擎是字节跳动旗下的官方营销服务品牌，整合了今日头条、抖音、西瓜视频等营销资源的广告投放平台。而巨量星图则是致力于连接创作者和品牌主，促成优质内容营销的平台。其直播业务通过专业的数据洞察分析能力，为客户精准匹配达人，并提供完整的“投前-投中-投后”全链路营销数据。

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