国产特斯拉Model 3降价，将一视同仁 不会给老车主任何赔偿

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国产特斯拉Model 3降价，将一视同仁 不会给老车主任何赔偿

2020-05-01 14:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月1日 消息:特斯拉官方今日宣布，即日起，中国制造Model3 标准续航升级版基础售价将会调整为 291800 元，根据此基础售价计算，补贴后售价为 271550 元。

官方表示，希望通过此次价格调整让更多中国消费者可以享受到更优性价比的特斯拉产品。同时也会坚持直营的销售和服务体系，为车主提供卓越的服务。

据悉，本次特斯拉国产Model3 的降价，与 4 月份发布的新能源汽车推广应用财政补贴政策有很大关系。根据新能源乘用车补贴要求，售前价格须在 30 万元以下(含 30 万元)才可以获得补贴。而本次特斯拉降价也刚好符合这一要求。

特斯拉3

特斯拉全球副总裁陶琳在回答记者有关对老车主的补贴、补偿的问题时说特斯拉不会给予赔偿。陶琳称对所有车主一视同仁，即使员工也不享受折扣。这是由我们的定价策略决定的——余量本就不多，给部分人折扣或补贴，意味着让其他人买单。

在回答国产化率上去以后，Model3 的价格是否还会下探的问题时，陶琳称国产零部件供应量不够高，磨合也还有过程。所有零部件都须达到要求标准，整车的各方面性能表现不会受电池等零部件供应商变化影响。因此，国产化率的提升不代表降价，代表的是工厂效率的提升。

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