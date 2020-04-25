拼多多发布2019年年报：成交额10066亿 活跃买家5.8亿

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拼多多发布2019年年报：成交额10066亿 活跃买家5.8亿

2020-04-25 07:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息：北京时间 4 月25日，拼多多发布2019年年报。年报显示，2019年，拼多多实现成交额10066亿元，平台年活跃买家数达5.852亿，实现年营收301.4亿元。

现金储备方面，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资共计410. 6 亿元，其中不包括2020年一季度11亿美元的定向增发融资。

据用户数等核心数据，创立 4 年半的拼多多已经成为中国第二大电商平台。

活跃商家劲增至510万

年报中，拼多多披露了最新的商家数、团队规模，以及现金储备等信息。

年报显示，截至2019年底，拼多多平台年活跃商家数超过510万，较上年同期的360万增长41.7%。依托5.85亿用户持续增长的需求，拼多多已经成为品牌商获取增量市场的核心渠道，以及国内新品牌的主要发源地。

为降低平台商家的经营成本，除了汽车行业惯例以外，拼多多一直施行“ 0 佣金”和“ 0 平台服务年费”的政策。相较其他线上渠道针对每笔订单收取5%左右的交易佣金， 2019 年，拼多多仅“ 0 佣金”政策，就帮助商家节省了 500 亿元左右的资金成本，此外商家也不需要缴纳任何平台年费。

拼多多披露的信息显示，今年一季度，平台新增涉农商家超过27万，接近去年全年新增数量。预计今年一季度，平台包括国内外品牌、外贸企业、产业带集群企业等在内的新增商家数量，将迎来大幅增长。

人均创造GMV1.73亿元

年报显示，截至2019年底，拼多多员工总数为5828人，较上年同期增长58%。

创立至今，拼多多团队中技术工程师占比始终维持在50%以上。 2019 年，拼多多研发费用为38. 7 亿元，较上一年同比增长247%，平台研发费用占收入比重达12.8%，远高于互联网行业平均水平。

在持续创新的技术应用支撑下，2019年，拼多多人均创造GMV达1.73亿元。

今年一季度，针对疫情引发的变化，拼多多连续推出了“快团团”“全球直播”等多项创新性产品，大幅促进了国内线上经济的发展。在“多多直播”去中心化的架构设计和组件支撑下， 2 月以来，拼多多仅兴农活跃直播间便新增3.5万家，其中包括全国各地近百位市长、县长等政府领导，累计带动 6 亿斤农产品出村进城。

现金储备410.6亿元，投入25亿元支持“五五购物节”

拼多多在年报中表示，目前尚无法合理估算COVID-19对于平台发展前景的影响，为应对可能存在的不确定性，企业做好了充足的现金储备。

年报显示，截至2019年底，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资共计410.6亿元，其中现金和现金等价物57.7亿元，短期投资352.9亿元。

今年 3 月底，部分长线投资人通过定向增发的方式，购买拼多多新发行的11亿美元A类普通股，定增资金 9 日内完成到账。据相同口径的汇率推算，目前拼多多持有的现金、现金等价物及短期投资共计487.1亿元。

发布年报的同时，拼多多宣布将投入25亿元现金及消费券，联合 10000 家上海品牌和企业，通过“百亿补贴+百大商场”联合补贴，汽车等大额耐用品五五折等多种形式，打造覆盖全体上海市民的消费狂欢季。

活动期间，拼多多将上线一批包括上汽集团新款凯迪拉克XT5、大众途观、大众途昂等在内的大额耐用品，每辆车最低直补超过 10 万元。

据悉，拼多多本次“五五购物节”专项行动将持续至 6 月中旬，其间，平台将结合劳动节、母亲节、儿童节等推出一系列上海定制化大促活动。预计拼多多本次活动将覆盖上海地区超过10万家企业及商户，直接拉动上海地区消费超50亿元，带动全国其他地区购买上海消费品超50亿元。

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