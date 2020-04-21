百家号父子账号申请功能上线 并对MCN准入释出条件进行调整

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息：近日，百家号平台父子账号申请功能正式上线，并调整了MCN准入释出条件。目前，父子账号申请支持机构、媒体、政务类型的百家号，用户可以登录电脑端百家号后台【账号权益】-【我的权益】-【功能权益】-【父子账号】点击【申请】。

公告称，父子账号关联需要父帐号向子帐号发起邀请，子帐号在收到父帐号邀请后接受邀请，方可关联成功。

1、父帐号发起邀请

A.通过邀请按钮发起邀请：父帐号可点击【邀请子账号】—在弹窗中输入百家号帐号名称并检索—在检索结果中点击卡片即可发出邀请操作。

B.通过邀请列表发起邀请：父帐号可以向【未签约】列表及【已解约】列表帐号发出邀请操作。

2、子帐号收到邀请

邀请成功后，子帐号将收到站内信通知，点击站内信中的【去接受】弹出收益提取设置，点击“是”并接受邀请后，子帐号收益将归属于父帐号提取;点击“否”并接受邀请后，子帐号收益将归属于自己提取。

此外，百家号官方也公布了最新MCN入驻释出条件及子账号释出条件，即日起，平台将按最新公布标准，对图文、视频MCN进行月度考核。因部分标准出现变动，原定 4 月 30 日释出未达标MCN，现延期至 5 月 31 日。同时 5 月考核结果中如出现子账号未符合平台要求的情况，则在 5 月 31 日将会被做释出违规子账号处理。