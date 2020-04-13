2020中国最具影响力50位商界领袖：马云任正非位列前二

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今日，财富中文网发布了《 2020 年中国最具影响力的 50 位商界领袖》，财富方面表示，过去一年，中国的商业领袖们在继续全方位地展示他们的影响力的同时，也在接受着商业环境变化带来的考验。他们在给商业社会制造活力的同时，也在接受商业社会给他们讲授的重要一课。2020 年，世界需要更多来自商界的领导力与协作，以治愈疫情带来的创伤。这对于中国的商界领袖们，将是新的一课。

据榜单显示，排名前十的最具影响力商界领袖分别是：阿里巴巴集团创始人兼董事马云、华为创始人任正非、比亚迪董事会主席王传福、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣、鸿海集团创始人郭台铭、福耀玻璃集团董事长曹德旺、吉利控股集团董事长李书福、小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军、格力电器董事长兼总裁董明珠。

此外，美团点评联合创始人兼首席执行官王兴排名第12、阿里巴巴集团首席执行官张勇排名第14、苏宁易购董事长张近东排名第15、顺丰王卫排名第24、联想杨元庆排名第27、百度CEO李彦宏排名第28、网易CEO丁磊排名第31、拼多多CEO黄峥排名第32、快手CEO宿华排名第35。

排名 人物 年龄 职位 1 马云 55 岁 阿里巴巴集团创始人兼董事 2 任正非 75 岁 华为创始人 3 王传福 54 岁 比亚迪董事会主席 4 马化腾 48 岁 腾讯董事会主席兼首席执行官 5 张一鸣 37 岁 字节跳动创始人兼全球首席执行官 6 郭台铭 70 岁 鸿海集团创始人 7 曹德旺 74 岁 福耀玻璃集团董事长 8 李书福 57 岁 吉利控股集团董事长 9 雷军 50 岁 小米科技创始人、董事长兼首席执行官 10 董明珠 66 岁 格力电器董事长兼总裁 11 许家印 61 岁 恒大集团董事局主席 12 王兴 41 岁 美团点评联合创始人兼首席执行官 13 魏建军 56 岁 长城汽车董事长 14 张勇 48 岁 阿里巴巴集团首席执行官 15 张近东 57 岁 苏宁易购董事长 16 方洪波 53 岁 美的集团股份有限公司董事长兼总裁 17 郁亮 55 岁 万科企业股份有限公司董事会主席 18 范红卫 53 岁 恒力集团副董事长 19 孙广信 58 岁 新疆广汇集团董事长 20 张瑞敏 71 岁 海尔集团董事局主席兼首席执行官 21 沈南鹏 52 岁 红杉资本全球执行合伙人 22 汪建 66 岁 华大基因董事长 23 汪滔 40 岁 大疆创新创始人 24 王卫 50 岁 顺丰速运 (集团) 有限公司创始人兼总裁 25 张茵 63 岁 玖龙纸业董事长 26 段小缨 50 岁 通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官、 通用电气公司全球高级副总裁 27 杨元庆 56 岁 联想集团董事局主席兼首席执行官 28 李彦宏 51 岁 百度董事长兼首席执行官 29 杨国强 65 岁 碧桂园董事局主席 30 孙宏斌 57 岁 融创中国董事会主席 31 丁磊 49 岁 网易公司董事局主席兼首席执行官 32 黄峥 40 岁 拼多多创始人兼首席执行官 33 徐立 38 岁 商汤科技首席执行官 34 梁建章 51 岁 携程创始人 35 宿华 38 岁 快手联合创始人兼首席执行官 36 董炜 47 岁 耐克公司全球副总裁、大中华区总经理 37 李源祥 55 岁 友邦保险集团首席执行官兼总裁 38 徐新 53 岁 今日资本创始人、 总裁 39 陈心颖 43 岁 平安集团联席首席执行官、常务副总经理、 首席运营官、首席信息执行官 40 张磊 48 岁 高瓴资本创始人、 董事长 41 徐雷 46 岁 京东零售集团首席执行官 42 高登榜 59 岁 海螺集团党委书记、 董事长 43 李希勇 57 岁 兖矿集团党委书记、 董事长 44 张波 50 岁 山东魏桥创业集团董事长 45 丁立国 50 岁 德龙钢铁董事长 46 许立荣 63 岁 中远海运集团董事长 47 庞康 64 岁 海天味业董事长 48 张文中 58 岁 物美集团创始人、 多点Dmall董事长 49 张勇 50 岁 海底捞国际控股有限公司董事长 50 李宁 57 岁 李宁公司董事长



