2020中国最具影响力50位商界领袖：马云任正非位列前二

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今日，财富中文网发布了《 2020 年中国最具影响力的 50 位商界领袖》，财富方面表示，过去一年，中国的商业领袖们在继续全方位地展示他们的影响力的同时，也在接受着商业环境变化带来的考验。他们在给商业社会制造活力的同时，也在接受商业社会给他们讲授的重要一课。2020 年，世界需要更多来自商界的领导力与协作，以治愈疫情带来的创伤。这对于中国的商界领袖们，将是新的一课。
据榜单显示，排名前十的最具影响力商界领袖分别是：阿里巴巴集团创始人兼董事马云、华为创始人任正非、比亚迪董事会主席王传福、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣、鸿海集团创始人郭台铭、福耀玻璃集团董事长曹德旺、吉利控股集团董事长李书福、小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军、格力电器董事长兼总裁董明珠。
此外，美团点评联合创始人兼首席执行官王兴排名第12、阿里巴巴集团首席执行官张勇排名第14、苏宁易购董事长张近东排名第15、顺丰王卫排名第24、联想杨元庆排名第27、百度CEO李彦宏排名第28、网易CEO丁磊排名第31、拼多多CEO黄峥排名第32、快手CEO宿华排名第35。
|排名
|人物
|年龄
|职位
|1
|马云
|55 岁
|阿里巴巴集团创始人兼董事
|2
|任正非
|75 岁
|华为创始人
|3
|王传福
|54 岁
|比亚迪董事会主席
|4
|马化腾
|48 岁
|腾讯董事会主席兼首席执行官
|5
|张一鸣
|37 岁
|字节跳动创始人兼全球首席执行官
|6
|郭台铭
|70 岁
|鸿海集团创始人
|7
|曹德旺
|74 岁
|福耀玻璃集团董事长
|8
|李书福
|57 岁
|吉利控股集团董事长
|9
|雷军
|50 岁
|小米科技创始人、董事长兼首席执行官
|10
|董明珠
|66 岁
|格力电器董事长兼总裁
|11
|许家印
|61 岁
|恒大集团董事局主席
|12
|王兴
|41 岁
|美团点评联合创始人兼首席执行官
|13
|魏建军
|56 岁
|长城汽车董事长
|14
|张勇
|48 岁
|阿里巴巴集团首席执行官
|15
|张近东
|57 岁
|苏宁易购董事长
|16
|方洪波
|53 岁
|美的集团股份有限公司董事长兼总裁
|17
|郁亮
|55 岁
|万科企业股份有限公司董事会主席
|18
|范红卫
|53 岁
|恒力集团副董事长
|19
|孙广信
|58 岁
|新疆广汇集团董事长
|20
|张瑞敏
|71 岁
|海尔集团董事局主席兼首席执行官
|21
|沈南鹏
|52 岁
|红杉资本全球执行合伙人
|22
|汪建
|66 岁
|华大基因董事长
|23
|汪滔
|40 岁
|大疆创新创始人
|24
|王卫
|50 岁
|顺丰速运 (集团) 有限公司创始人兼总裁
|25
|张茵
|63 岁
|玖龙纸业董事长
|26
|段小缨
|50 岁
|通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官、 通用电气公司全球高级副总裁
|27
|杨元庆
|56 岁
|联想集团董事局主席兼首席执行官
|28
|李彦宏
|51 岁
|百度董事长兼首席执行官
|29
|杨国强
|65 岁
|碧桂园董事局主席
|30
|孙宏斌
|57 岁
|融创中国董事会主席
|31
|丁磊
|49 岁
|网易公司董事局主席兼首席执行官
|32
|黄峥
|40 岁
|拼多多创始人兼首席执行官
|33
|徐立
|38 岁
|商汤科技首席执行官
|34
|梁建章
|51 岁
|携程创始人
|35
|宿华
|38 岁
|快手联合创始人兼首席执行官
|36
|董炜
|47 岁
|耐克公司全球副总裁、大中华区总经理
|37
|李源祥
|55 岁
|友邦保险集团首席执行官兼总裁
|38
|徐新
|53 岁
|今日资本创始人、 总裁
|39
|陈心颖
|43 岁
|平安集团联席首席执行官、常务副总经理、 首席运营官、首席信息执行官
|40
|张磊
|48 岁
|高瓴资本创始人、 董事长
|41
|徐雷
|46 岁
|京东零售集团首席执行官
|42
|高登榜
|59 岁
|海螺集团党委书记、 董事长
|43
|李希勇
|57 岁
|兖矿集团党委书记、 董事长
|44
|张波
|50 岁
|山东魏桥创业集团董事长
|45
|丁立国
|50 岁
|德龙钢铁董事长
|46
|许立荣
|63 岁
|中远海运集团董事长
|47
|庞康
|64 岁
|海天味业董事长
|48
|张文中
|58 岁
|物美集团创始人、 多点Dmall董事长
|49
|张勇
|50 岁
|海底捞国际控股有限公司董事长
|50
|李宁
|57 岁
|李宁公司董事长