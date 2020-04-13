2020中国最具影响力50位商界领袖：马云任正非位列前二

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2020中国最具影响力50位商界领袖：马云任正非位列前二

2020-04-13 08:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今日，财富中文网发布了《 2020 年中国最具影响力的 50 位商界领袖》，财富方面表示，过去一年，中国的商业领袖们在继续全方位地展示他们的影响力的同时，也在接受着商业环境变化带来的考验。他们在给商业社会制造活力的同时，也在接受商业社会给他们讲授的重要一课。2020 年，世界需要更多来自商界的领导力与协作，以治愈疫情带来的创伤。这对于中国的商界领袖们，将是新的一课。

马云、阿里巴巴

据榜单显示，排名前十的最具影响力商界领袖分别是：阿里巴巴集团创始人兼董事马云、华为创始人任正非、比亚迪董事会主席王传福、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣、鸿海集团创始人郭台铭、福耀玻璃集团董事长曹德旺、吉利控股集团董事长李书福、小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军、格力电器董事长兼总裁董明珠。

此外，美团点评联合创始人兼首席执行官王兴排名第12、阿里巴巴集团首席执行官张勇排名第14、苏宁易购董事长张近东排名第15、顺丰王卫排名第24、联想杨元庆排名第27、百度CEO李彦宏排名第28、网易CEO丁磊排名第31、拼多多CEO黄峥排名第32、快手CEO宿华排名第35。

排名人物年龄职位
1马云55 岁阿里巴巴集团创始人兼董事
2任正非75 岁华为创始人
3王传福54 岁比亚迪董事会主席
4马化腾48 岁腾讯董事会主席兼首席执行官
5张一鸣37 岁字节跳动创始人兼全球首席执行官
6郭台铭70 岁鸿海集团创始人
7曹德旺74 岁福耀玻璃集团董事长
8李书福57 岁吉利控股集团董事长
9雷军50 岁小米科技创始人、董事长兼首席执行官
10董明珠66 岁格力电器董事长兼总裁
11许家印61 岁恒大集团董事局主席
12王兴41 岁美团点评联合创始人兼首席执行官
13魏建军56 岁长城汽车董事长
14张勇48 岁阿里巴巴集团首席执行官
15张近东57 岁苏宁易购董事长
16方洪波53 岁美的集团股份有限公司董事长兼总裁
17郁亮55 岁万科企业股份有限公司董事会主席
18范红卫53 岁恒力集团副董事长
19孙广信58 岁新疆广汇集团董事长
20张瑞敏71 岁海尔集团董事局主席兼首席执行官
21沈南鹏52 岁红杉资本全球执行合伙人
22汪建66 岁华大基因董事长
23汪滔40 岁大疆创新创始人
24王卫50 岁顺丰速运 (集团) 有限公司创始人兼总裁
25张茵63 岁玖龙纸业董事长
26段小缨50 岁通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官、 通用电气公司全球高级副总裁
27杨元庆56 岁联想集团董事局主席兼首席执行官
28李彦宏51 岁百度董事长兼首席执行官
29杨国强65 岁碧桂园董事局主席
30孙宏斌57 岁融创中国董事会主席
31丁磊49 岁网易公司董事局主席兼首席执行官
32黄峥40 岁拼多多创始人兼首席执行官
33徐立38 岁商汤科技首席执行官
34梁建章51 岁携程创始人
35宿华38 岁快手联合创始人兼首席执行官
36董炜47 岁耐克公司全球副总裁、大中华区总经理
37李源祥55 岁友邦保险集团首席执行官兼总裁
38徐新53 岁今日资本创始人、 总裁
39陈心颖43 岁平安集团联席首席执行官、常务副总经理、 首席运营官、首席信息执行官
40张磊48 岁高瓴资本创始人、 董事长
41徐雷46 岁京东零售集团首席执行官
42高登榜59 岁海螺集团党委书记、 董事长
43李希勇57 岁兖矿集团党委书记、 董事长
44张波50 岁山东魏桥创业集团董事长
45丁立国50 岁德龙钢铁董事长
46许立荣63 岁中远海运集团董事长
47庞康64 岁海天味业董事长
48张文中58 岁物美集团创始人、 多点Dmall董事长
49张勇50 岁海底捞国际控股有限公司董事长
50李宁57 岁李宁公司董事长


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