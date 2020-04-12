小米集团副总裁、紫米公司CEO张峰兼任小米笔记本部总经理

3 月 30 日至 4 月 8 日荣耀全球宠粉节期间，为了回馈广大用户，荣耀全品类推出了诸多优惠与福利，花粉们也纷纷卯足了劲下单。据官方消息，此次宠粉节荣耀的销售战绩喜人，其中就包括了一向口碑不错的荣耀笔记本，短短 10 日销量爆棚，卖出的笔记本有“约可铺满六个篮球场”之多。以手机起家的荣耀从 2018 年开始跨界PC行业，第一款产品就凭借着高性价比与优质设计树立了良好的用户口碑，在之后的持续深耕中，荣耀又推出了荣耀笔记