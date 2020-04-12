小米集团副总裁、紫米公司CEO张峰兼任小米笔记本部总经理

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：紫米公司官方今日宣布，紫米电子创始人兼CEO张峰兼任小米笔记本总经理一职。
据了解，张峰目前除了担任紫米电子创始人兼CEO以及小米笔记本总经理外，还担任小米集团副总裁，供应链负责人。
此外，小米总裁王翔代理CFO事件也引发关注，国际部总裁周受资不再兼任CFO，将专注小米海外市场业务。小米表示，本次组织任命体现小米对国际业务的高度重视和推动组织轮岗的决心，同时小米董事会将继续在全球范围内遴选人才出任CFO。
站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：紫米公司官方今日宣布，紫米电子创始人兼CEO张峰兼任小米笔记本总经理一职。
据了解，张峰目前除了担任紫米电子创始人兼CEO以及小米笔记本总经理外，还担任小米集团副总裁，供应链负责人。
此外，小米总裁王翔代理CFO事件也引发关注，国际部总裁周受资不再兼任CFO，将专注小米海外市场业务。小米表示，本次组织任命体现小米对国际业务的高度重视和推动组织轮岗的决心，同时小米董事会将继续在全球范围内遴选人才出任CFO。
紫米公司官方宣布，紫米电子创始人兼CEO张峰兼任小米笔记本总经理。据了解，张峰目前除了担任紫米电子创始人兼CEO以及小米笔记本总经理外，还是小米集团副总裁，供应链负责人。
4月1日晚上，锤子科技的创始人罗永浩将在抖音平台上直播带货，这也是罗永浩在宣布进军直播圈之后的首秀。在这次首秀之前，已有不少品牌商家联系罗永浩与之合作，这其中就包括了小米10系列手机，联想小新Pro13笔记本等产品。
在家办公经常到深夜,眼睛盯着改了几百遍却还是达不到甲方要求的case,面对颗粒感满满的古董级“办公专用”笔记本显示屏,创意灵感枯竭,眼皮越来越重;厚重的笔记本移动性能差,在家经常需要处理其它事,没法兼顾工作。传统的所谓“商务本”的傻、大、黑真的太折磨人了,不禁要发出感叹“想要一台好用的商务本怎么就这么难?”这句带有一丝绝望气息的呐喊,其实早已被各大品牌了然于胸,市面上越来越多的轻薄性性能商务本正在热切回应着每一?
新 iPad Pro 与 MacBook Air 等一众新品于昨夜悄无声息地上架了苹果官网，最有看头的，还是 iPad Pro。
4 月 9 日，科大讯飞举办了以“上进青年‘新’文具”为主题的线上新品发布会。同时发布咪咕讯飞智能笔记本青春版、讯飞智能笔记本LAMY联名款两款新品。作为中国智能语音与人工智能产业的领导者，科大讯飞近年来持续发力智能终端创新产品，致力于用A.I.技术提高人们的工作、学习效率。 智能本青春版，是专注于工作与学习的“智能文具” 此次发布的咪咕讯飞智能本青春版，为科大讯飞和中国移动咪咕共同打造，面向大学生、白领等青年
3月27日据天眼查数据显示，刘强东近日又卸任了旗下公司高管职位，2020年截至目前已卸任33家公司高管，卸任的公司高管包括京东数科的运营主体京东数字科技控股有限公司的法定代表人和董事长，京东物流全资子公司、京东云计算全资子公司等运营主体的高管职位。
Alphabet旗下谷歌公司在4月8日本周三以安全顾虑为由，禁止员工在笔记本上使用Zoom视频会议应用。谷歌发言人何塞·卡斯塔内达(Jose Castaneda)表示：“我们的安全团队最近通知使用Zoom桌面客户端的员工，不能再在公司电脑上运行该应用，因其不符合员工使用应用的安全标准。”他补充称，谷歌仍将允许员工通过移动应用和浏览器使用Zoom。
4月2日下午，英伟达正式宣布联手全球顶级OEM厂商，将陆续推出 100 多款超薄，超轻，搭载GeForce GPU的笔记本电脑，包括将搭载最新发布的GeForce RTX 2080 SUPER和2070 SUPER GPU的笔记本电脑。此次新品发布不但数量上创造新纪录，更提供零售价仅 999 美元起(中国地区价格更为亲民)的RTX2060 笔记本。
郭明錤在报告中表示，最新调查显示， 2020 年第二季度季度Windows笔记本的关键零部件订单出货量预估提升约20-30%。值得注意的是，华为虽然是笔记本电脑的新玩家，但出货成长快速，预估 2020 年出货量将提升100%至 600 万部。
今天下午，小米手机系统软件部总监@张国全_小米从工程师角度科普了当下整体5G的状态。他表示，大城市运营商部署5G速度远超想象，在研发测试过程中，每天都会发现路上又悄悄的增加了5G基站(导致重新增加兼容性问题)。
3 月 30 日至 4 月 8 日荣耀全球宠粉节期间，为了回馈广大用户，荣耀全品类推出了诸多优惠与福利，花粉们也纷纷卯足了劲下单。据官方消息，此次宠粉节荣耀的销售战绩喜人，其中就包括了一向口碑不错的荣耀笔记本，短短 10 日销量爆棚，卖出的笔记本有“约可铺满六个篮球场”之多。以手机起家的荣耀从 2018 年开始跨界PC行业，第一款产品就凭借着高性价比与优质设计树立了良好的用户口碑，在之后的持续深耕中，荣耀又推出了荣耀笔记
4月2日消息，多国新冠疫情持续爆发，中国企业也不断伸出援手。联想集团今天宣布，已经向意大利紧急捐赠 150 台笔记本电脑，并交付给了米兰的部分学校。
4月1日消息，据天眼查数据显示，刘强东再卸任旗下 13 家公司高管，包括宿迁京东齐威企业管理有限公司、宿迁京东金翼企业管理有限公司及江苏大坤聚先信息技术有限公司等。2020年以来，刘强东频繁卸任旗下公司高管职位，截至目前已有 46 家企业。
4月9日，科大讯飞今天发布咪咕讯飞智能笔记本青春版、讯飞智能笔记本LAMY联名款两款新品。讯飞介绍称，咪咕讯飞智能本青春版内置咪咕、讯飞双书城，拥有超过 60 万册的正版书籍资源，支持Office文档阅读及直接手写批注。同时，智能本也支持常规的电子书籍USB导入、WIFI导入、邮件导入。
随着年轻用户购买力和消费理念的升级，笔记本这类能提高办公效率、娱乐体验的产品备受消费者关注。这其中，荣耀笔记本便凭借不俗的配置和高品质性价比获得众多用户的喜爱。而为了回馈消费者， 3 月 30 日至 4 月 8 日荣耀全球宠粉节火爆开启，据@荣耀智慧生活 消息， 4 月 1 日大促当天，荣耀笔记本系列荣获京东轻薄本销量销售额双冠军，成绩喜人。值得一提的是，备受业界好评的荣耀笔记本Pro入手价仅需 3999 元起，性价比极高。活
3 月 30 日至 4 月 8 日，荣耀全球宠粉节正式启动，荣耀亲选、Vmall、天猫、京东与苏宁易购等荣耀官方销售平台不仅以荣耀全品类超值优惠回馈用户，全场至高 12 期免息，还有限时宠粉节礼盒赠送。在这次活动中，备受关注的荣耀笔记本更是开启了超强力度的宠粉模式，其中就包括了明星产品荣耀笔记本Pro锐龙版， 4 月 1 日购买仅需 3999 元即可入手，还有背包限量赠送。配置上，荣耀笔记本Pro锐龙版最高搭载了R7 3750H游戏级芯片，搭?
3 月 23 日消息，据91Mobile报道，Redmi K30 Pro发布会除了K30 Pro手机之外，还有AIoT产品亮相。
3月31日晚上，联想中国官方微博发布了一条消息，从这条微博来看，似乎是联想和罗永浩合作，即将在4月1日晚上罗永浩的抖音直播中出现联想公司的产品，其中很可能有2020款联想小新13 Pro、联想网课平板M10 Plus、thinkplus口红电源、个人云存储、AI指读单词宝等产品。此前已有多家公司表示和罗永浩合作，其中包括小米10系列手机、网易严选人体工程学座椅等。
近日，刘强东陆续卸任京东旗下宿迁雨燕物流有限公司等 4 家物流企业的总经理一职。数据显示， 2020 年刘强东已卸任旗下 33 家企业的高管职位。此前，刘强东已连续卸任京东云计算子公司、京东旗下娱乐传媒公司、京东物流子公司、京东数科等公司高管职位。
4 月 7 日，正值荣耀全球宠粉节进行时，荣耀官方举办了一场#宠你没商量#直播活动，总裁赵明在直播间与花粉互动，还有AMD高级副总裁、大中华区总裁潘晓明神秘空降，以远程VCR的形式送祝福及福利，赢得了许多直播观众的叫好。值得关注的是，荣耀赵明在对话AMD潘总时提到了荣耀还会推出一系列搭载最新AMD处理器的高性能产品，或将在之后公布。这一消息引来了不少花粉的关注和猜测，但有一点毋庸置疑的是基于荣耀与AMD长久的合作基础，