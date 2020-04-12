小米集团副总裁、紫米公司CEO张峰兼任小米笔记本部总经理

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 小米高管最新资讯 > 正文

小米集团副总裁、紫米公司CEO张峰兼任小米笔记本部总经理

2020-04-12 11:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：紫米公司官方今日宣布，紫米电子创始人兼CEO张峰兼任小米笔记本总经理一职。

image.png

据了解，张峰目前除了担任紫米电子创始人兼CEO以及小米笔记本总经理外，还担任小米集团副总裁，供应链负责人。

此外，小米总裁王翔代理CFO事件也引发关注，国际部总裁周受资不再兼任CFO，将专注小米海外市场业务。小米表示，本次组织任命体现小米对国际业务的高度重视和推动组织轮岗的决心，同时小米董事会将继续在全球范围内遴选人才出任CFO。

网友热搜:

小米笔记本发布2019小米笔记本微软小米笔记本代工小米笔记本progtx版跑分小米笔记本15.6拆机图小米笔记本pro值得买吗小米笔记本pro主板小米笔记本电脑小米笔记本pro2多久出小米笔记本pro缺点
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM