亚马逊宣布为一线员工建造新冠病毒检测中心

今日早间，亚马逊宣布，该公司正在为“少量一线员工”建造一个新冠病毒检测中心。目前尚不清楚亚马逊是否将自己生产试剂，检测中心团队则由该公司内部员工组成，包括研究科学家、采购专家和软件工程师等，他们将从日常工作职责转向实验室工作。
据《洛杉矶时报》报道，此前几周亚马逊员工举行了抗议活动，要求该公司关闭已有许多员工检测呈阳性的仓库，并对其进行清洁。据《华盛顿邮报》报道，亚马逊已有至少 64 个仓库有员工被检测出新冠病毒呈阳性。
今日早间，亚马逊宣布，该公司正在为“少量一线员工”建造一个新冠病毒检测中心。目前尚不清楚亚马逊是否将自己生产试剂，检测中心团队则由该公司内部员工组成，包括研究科学家、采购专家和软件工程师等，他们将从日常工作职责转向实验室工作。
据《洛杉矶时报》报道，此前几周亚马逊员工举行了抗议活动，要求该公司关闭已有许多员工检测呈阳性的仓库，并对其进行清洁。据《华盛顿邮报》报道，亚马逊已有至少 64 个仓库有员工被检测出新冠病毒呈阳性。
据外媒报道，亚马逊将协助西雅图居民在家进行新冠病毒检测。亚马逊将通过其现有的亚马逊护理部门(Amazon Care arm)进行试运和提货。亚马逊护理部门是一个内部医疗平台，专门为亚马逊员工及其家人提供服务。然而新冠病毒检测并不仅限于亚马逊的员工。西雅图地区的任何人都有资格通过扫描，包括儿童和那些可能没有流感样症状但无症状患者。
3月27日消息，亚马逊CEO贝索斯在和世界卫生组织（WHO）总干事正在就如何控制新冠病毒的全球大流行交换意见。贝索斯承诺向WHO提供2000万美元支持，用于开发可检测和诊断新冠的新工具。同时亚马逊还会为WHO提供包括亚马逊网络服务、云计算和人工智能的帮助，以及新型冠状病毒检测包的分销渠道。
据外媒报道，亚马逊证实其纽约一家工厂的一名仓库工人新冠病毒检测呈阳性，该员工正是在纽约皇后区的名为DBK1 的派送站工作。
亚马逊宣布，该公司正在为“少量一线员工”建造一个新冠病毒检测中心。在这之前，亚马逊员工已向加利福尼亚州当局提出投诉，要求对工作场所进行安全调查。目前，亚马逊已有至少 64 个仓库有员工被检测出新冠病毒呈阳性。
亚马逊宣布，该公司正在为一线员工筹建一个实验室，用来对其员工进行新型冠状病毒检测。截至目前，亚马逊已有至少 64 个仓库有员工被检测出新冠病毒呈阳性，许多员工对此感到担心。
4月10日据CNBC报道，亚马逊在本周四表示，已经组建了一个专门的团队，致力于开发冠状病毒的“测试能力”。 该公司希望能尽快开始对一线仓库员工进行测试，然后再将测试推广给“所有员工，包括没有症状的员工”。 宣布此消息之际，亚马逊呼吁为在冠状病毒爆发期间处于特别危险境地的仓库工人实施更大的保护。
亚马逊美国至少有六个仓库的员工新冠病毒检测呈阳性。这些确诊感染的仓库员工分别来自纽约、肯塔基州、佛罗里达州、德克萨斯州、密歇根州和俄克拉何马州。其中一些设施已经关闭进行清洁，一些与受感染患者有密切接触的员工已被隔离。
据外媒报道，亚马逊官方证实，该公司在西雅图办事处的一名员工新冠病毒检测呈阳性，目前正在接受隔离。据消息人士透露，该公司上周五通过电子邮件通知了员工。目前还不清楚员工在哪个办公室工作。亚马逊总部位于西雅图，在市中心有好几个办公室。
亚马逊公司证实，欧洲亚马逊仓库至少有五名工人的新冠病毒检测呈阳性，感染病例发生疫情严重的西班牙和意大利地区。
ToTok正式发布了新版本，推出重磅功能ToTok Pay。在全球进入数字支付的趋势下，ToTok率先在阿联酋推出了自己的支付系统ToTok Pay。通过与金融机构合作，用户可以通过ToTok实时的向朋友和家人转账汇款，或者通过二维码支付。ToTok Pay使用尖端的电子令牌技术来加密和存储用户财务信息，为用户的每笔交易提供无缝式服务体验及高度安全保障。同时ToTok Pay开发了基于AI的反欺诈管理系统来检测任何未经授权的行为，保护用户的财产安全?
随着新冠病毒持续在全球蔓延，微软上周五宣布，将暂停Edge v81 的推出。新Edge版本(或任何其他类型的软件更新)通常需要进行安全审查和兼容性测试，以确保操作系统和内部web应用程序不会崩溃。
3月23日据9to5mac消息，苹果已经更新了Siri语音助手，加入了有关新冠病毒的相关解答。当Siri被问及该病毒时，现在会提供来自美国CDC和其他来源的答案。这些回答可帮助用户检测自己是否可能患有新冠。Siri将询问其是否出现发烧干咳等症状，根据回答提出不同建议。目前该服务仅适用于美国用户。
目前新冠病毒已经在全球扩散并引发各国人民的关注，黑客们也正利用这一机会窃取用户信息。据外媒报道，有些网站推出了新冠病毒追踪地图页面，帮助了解全球疫情发展情况。而有些黑客则开始克隆一些正规或者制作不同类似的页面，借机在用户电脑中植入恶意软件。
苹果公司周二表示，该公司在爱尔兰科克的一名员工新冠病毒检测呈阳性，这也是苹果公司首个被确诊感染的员工。
今天，格力电器宣布“格力用 2 个月研发出的杀新冠病毒空气净化器正式面世，并宣称其 1 小时能灭杀99%新冠病毒，可以帮助医院、办公室、学校等场所进行科学防护。
今日上午，格力电器向武汉市定点医院捐赠杀灭新冠病毒空气净化器交接仪式在武汉市经信局举行。格力电器向武汉市金银潭医院、泰康同济(武汉)医院捐赠杀灭新冠病毒空气净化器共计 60 台。
特斯拉负责环境健康和安全的副总裁劳里·谢尔比在邮件中写道，被感染的员工已经在家工作了“近两周”。该消息没有透露受感染员工的工作地点或工作岗位。
谷歌公司周一表示，将把美国全国性新冠病毒疫情信息网站的上线时间推迟到“本周晚些时候”。该网站原计划在周一上线。
据外媒报道，谷歌即将推出一针对新冠病毒教育和预防最新信息的全国性新闻网站。
最近几周，凭借广大医护工作者的无私奉献，以及全国各地每个人的点滴努力，肆虐多时的新冠病毒在我国已经持续呈现下降趋势。然而，不得不引起人们警惕的是在互联网上，基于新冠病毒的各种恶意攻击还在不断攀升。众所周知，黑客往往会利用公众急切关注的心理实施网络侵害。正如我们Check Point最新 报告 指出：全球黑客发现冠状病毒可以为他们的攻击活动提供伪装。冠状病毒疫情的突然爆发和持续传播为黑客们提供可乘之机。同时报告?