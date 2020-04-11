亚马逊宣布为一线员工建造新冠病毒检测中心

今日早间，亚马逊宣布，该公司正在为“少量一线员工”建造一个新冠病毒检测中心。目前尚不清楚亚马逊是否将自己生产试剂，检测中心团队则由该公司内部员工组成，包括研究科学家、采购专家和软件工程师等，他们将从日常工作职责转向实验室工作。

据《洛杉矶时报》报道，此前几周亚马逊员工举行了抗议活动，要求该公司关闭已有许多员工检测呈阳性的仓库，并对其进行清洁。据《华盛顿邮报》报道，亚马逊已有至少 64 个仓库有员工被检测出新冠病毒呈阳性。