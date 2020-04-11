格力举报奥克斯空调能效虚假宣传赢了，后者被罚款十万元

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格力举报奥克斯空调能效虚假宣传赢了，后者被罚款十万元

2020-04-11 09:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:去年 6 月份，格力举报奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品，现在该事件终于有了结果：格力赢了。

4 月 10 日，浙江政务服务网公布了宁波市市场监督管理局对奥克斯空调股份有限公司利用能源效率标识进行虚假宣传案的处罚结果：1、责令改正;2、处罚款十万元。

根据通报，经查明：当事人生产奥克斯品牌系列空调，按国家对用能产品能源效率标识的相关规定，在空调上加施经向中国标准化研究院能效标识管理中心备案的能源效率标识。其中型号为KFR-35GW/ZC+ 2 的空调，能源效率标识上标注制冷量3550W、输入功率989W、能效比3.59W/W，能效等级 2 级。

格力

同时，当事人在说明书指向的能源效率标识二维码链接(http：//elm.bbqk.com/index.html?a=mb530)网页上载明了前述能源效率标识信息。本局经调查，并在生产领域和家电卖场、专卖店以及电商平台等流通领域对涉及当事人 14 个型号的空调分别进行随机抽样，委托具有法定资质的检验机构进行检测，其中 2018 年 11 月 20 日生产的出厂编码为 114841001811201629 的室外机和 2019 年 4 月 3 日生产的出厂编码为 017134001904031924 的室内机组合的KFR-35GW/ZC+ 2 型号空调，检测结果为制冷消耗功率1138.3W、能效比3.21W/W，能效等级 3 级，与其能源效率标识上的信息不符。

此前，格力电器称，经格力电器实验室实测，奥克斯部分型号空调产品与其宣传、标称的能效值差距较大。经其委托有专业资质的第三方机构检测验证，检测结论与格力电器的检测结论一致，能效比和制冷消耗功率的检测结论均为不合格。当时，奥克斯空调则回应：格力举报不实，已向公安机关报案。不过，如今的判决结果就已经说明了一切。

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