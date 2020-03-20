外卖骑手登时代周刊封面 评价其肩负非凡使命

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息：3 月 17 日，美国著名媒体《时代周刊》报道了以美团北京、武汉两位外卖小哥为代表的骑手故事。来自中国的外卖小哥高治晓作为唯一华人面孔登上《时代周刊》封面。他跟中国所有的外卖小哥一样，每天利用 20 分钟时间给电动车和制服消毒，避免感染，然后出发送餐。

在《时代周刊》同步发出的短片中，高治晓说，“说实话，我每天也会感到彷徨和担心。比如说，哪天自己一个咳嗽或有点头晕，就会联想会不会自己得病了，因为每天接触和服务那么多人。但我知道，我是在帮助更多的人，这才是让我感到最开心的。”

据了解，中国有 300 多万名外卖骑手，在疫情期间坚守岗位，为有需要的人们，送去赖以生存的生活物资。他们穿梭在大街小巷，为武汉的医护人员送“医护紧急专供餐”，为用户送餐送药，帮外地隔离的用户喂猫遛狗等。

大家对外卖小哥也变得更为依赖、理解和尊重，外卖骑手这个职业也获得官方认可。 2020 年 2 月人社部也将“网约配送员”纳入了国家职业大典。疫情期间他们化身“城市摆渡人”递送的不仅仅是生活中的柴米油盐，更是每一个人心中的希望。《时代周刊》评价他们：“这是一种非凡的使命。”