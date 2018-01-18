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男童被罚跪街头乞讨，因玩王者荣耀3小时花掉三千 网友：没毛病

2018-01-18 17:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：玩游戏就和抽烟一样容易上瘾，成年人尚且无法自控，更别说是小孩子了。由于接触手机的时间早，越来越多的孩子沉迷游戏，不仅影响了学习还普遍存在乱花父母钱打赏主播或充值等现象。而这一现象折射出的是家庭教育的缺失。

据澎湃新闻消息，近日，贵州贵阳，一 10 岁孩子跪在街头手拿空碗乞讨引起了市民围观。据了解，由于男孩拿父亲手机玩游戏 3 小时花掉 3 千块而被罚跪。孩子的父亲称自己每个月工资才两三千，他几个小时就花出去了。当时实在生气，于是就让他罚跪希望他能明白父母赚钱不易的道理。

围观的市民纷纷劝孩子跟父亲道歉，但孩子一言不发就那么静静地跪着。事后，孩子的父亲表示自己也意识到了这样惩罚孩子不妥当，之后会改正，从正面引导教育孩子。

对此，网友议论纷纷。有网友认为让孩子当街下跪乞讨这样的惩罚不妥，家长平时不教育，出问题就让下跪，这样只会给孩子造成童年阴影。不过，也有网友认为这样处罚没毛病，犯错了就得承担责任。直言现在让你跪着，是为了你将来不要蹲着。对此，你怎么看?

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