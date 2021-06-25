hostEONS主机云服务器促销低至$21一年 HostEONS VPS优惠码分享

HostEONS是由Kapil Jain创立的，他自2003年以来一直从事托管行业，自1998年以来一直从事IT行业。拥有一个24×7的支持团队，每个团队成员都有至少5年的托管行业经验。 HostEONS是一家在新加坡注册的企业（HostEONS私人有限公司），在美国和许多其他国家的服务器上提供托管服务，为来自世界各地的客户提供服务。 HostEONS甚至是APNIC的成员，使用他们自己的IP分配。

HostEONS数据中心包括美国洛杉矶、纽约、杰克逊维尔和拉斯维加斯等，支持支付宝、微信、银联、PayPal等国内外付款方式。日前HostEONS商家推出美国vps特别促销活动，针对旗下杉矶、达拉斯、纽约机房VPS，免费从1Gbps带宽升级到10Gbps带宽，免费Free Blesta License授权，同时如果购买2G内存年付套餐，享受windows server2019授权！

HostEONS官方网站地址：https://hosteons.com/

HostEONS优惠码:

优惠码:DA，可以免费获得Direct Admin面板授权

美国vps促销:（洛杉矶、达拉斯、纽约机房）

VPS特征:KVM虚拟，CPU为2*e5-26xx，硬盘为SSD raid10，默认1Gbps带宽，自带一个IPv4，/64IPv6，2G内存起开始支持Windows系统。下单后发工单ticket，要求标题用“LEB Double Bandwidth Offer”，免费获双倍流量!

内存 CPU SSD 流量 价格 1G 1核 10G 1T/月 $21/年 1.5G 2核 20G 2T/月 $36/年 2G 2核 25G 3T/月 $45/年 2.5G 2核 30G 4T/月 $54/年 3G 3核 40G 5T/月 $63/年 5G 3核 50G 8T/月 $90/年 10G 6核 120G 12T/月 $180/年 12G 10核 150G 15T/月 $270/年 20G 14核 200G 20T/月 $450/年 30G 20核 300G 30T/月 $675/年

注意:hostEONS商家根据不同的内存大小，给的IPv4个数是不一样的，比如:1G、1.5G、2G，默认给1个IPv4;3G、5G、10G，默认给2个IPv4;12G、20G，默认给4个IPv4;30G，默认给6个IPv4，所有VPS，默认都给/64IPv6。

Hosteons测试IP:

洛杉矶Test IPv4:185.149.23.201，https://lg.la.hosteons.com/1000MB.test

纽约Test IPv4:91.189.187.2，https://lg.ny.hosteons.com/500MB.test