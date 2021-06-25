hostEONS主机云服务器促销低至$21一年 HostEONS VPS优惠码分享

HostEONS是由Kapil Jain创立的，他自2003年以来一直从事托管行业，自1998年以来一直从事IT行业。拥有一个24×7的支持团队，每个团队成员都有至少5年的托管行业经验。 HostEONS是一家在新加坡注册的企业（HostEONS私人有限公司），在美国和许多其他国家的服务器上提供托管服务，为来自世界各地的客户提供服务。 HostEONS甚至是APNIC的成员，使用他们自己的IP分配。
HostEONS数据中心包括美国洛杉矶、纽约、杰克逊维尔和拉斯维加斯等，支持支付宝、微信、银联、PayPal等国内外付款方式。日前HostEONS商家推出美国vps特别促销活动，针对旗下杉矶、达拉斯、纽约机房VPS，免费从1Gbps带宽升级到10Gbps带宽，免费Free Blesta License授权，同时如果购买2G内存年付套餐，享受windows server2019授权！
HostEONS官方网站地址：https://hosteons.com/
HostEONS优惠码:
优惠码:DA，可以免费获得Direct Admin面板授权
美国vps促销:（洛杉矶、达拉斯、纽约机房）
VPS特征:KVM虚拟，CPU为2*e5-26xx，硬盘为SSD raid10，默认1Gbps带宽，自带一个IPv4，/64IPv6，2G内存起开始支持Windows系统。下单后发工单ticket，要求标题用“LEB Double Bandwidth Offer”，免费获双倍流量!
|内存
|CPU
|SSD
|流量
|价格
|1G
|1核
|10G
|1T/月
|$21/年
|1.5G
|2核
|20G
|2T/月
|$36/年
|2G
|2核
|25G
|3T/月
|$45/年
|2.5G
|2核
|30G
|4T/月
|$54/年
|3G
|3核
|40G
|5T/月
|$63/年
|5G
|3核
|50G
|8T/月
|$90/年
|10G
|6核
|120G
|12T/月
|$180/年
|12G
|10核
|150G
|15T/月
|$270/年
|20G
|14核
|200G
|20T/月
|$450/年
|30G
|20核
|300G
|30T/月
|$675/年
注意:hostEONS商家根据不同的内存大小，给的IPv4个数是不一样的，比如:1G、1.5G、2G，默认给1个IPv4;3G、5G、10G，默认给2个IPv4;12G、20G，默认给4个IPv4;30G，默认给6个IPv4，所有VPS，默认都给/64IPv6。
Hosteons测试IP:
洛杉矶Test IPv4:185.149.23.201，https://lg.la.hosteons.com/1000MB.test
纽约Test IPv4:91.189.187.2，https://lg.ny.hosteons.com/500MB.test