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DiyVM云服务器怎么样 老牌VPS厂商独立服务器69元起！

作者站长之家
· 2021-06-22 16:13

DiyVM是一家成立于2009年的主机商，提供的产品包括VPS主机、独立服务器租用等，产品数据中心包括中国香港、日本大阪和美国洛杉矶等，其中VPS主机基于XEN架构，支持异地备份与自定义镜像，VPS和独立服务器均可提供内网IP功能。DiyVM商家VPS主机均2GB内存起步，三个地区机房可选，使用优惠码后每月69元起;DiyVM独立服务器开设在香港沙田电信机房，CN2线路，5M带宽，自动化开通上架，最低499元/月，配置是L5630*2/16G内存/120G SSD硬盘。

QQ截图20210622161014.jpg

据介绍，DiyVM成立于2009年，该团队始创于2008年、多年来致力于为中小企业提供一流的全球互联网基础业务与网络应用服务、我们为您提供产品覆盖全球多个国家城市地区（中国、美国、欧洲、香港、韩国）产品服务范围、服务器销售、VPS主机、虚拟主机、域名注册、服务器租用、服务器托管、机柜租用、等相关互联网增值服务、安全、稳定、快速、一体化服务、开创IDC品牌企业、是以高科技为起点、以技术为核心、以强大的技术队伍为支撑，终保持领先地位，并获得行内的广泛赞誉和认同。

DiyVM官方网站地址：http://www.diyvm.com/

以下是DiyVM独立服务器几款机器配置信息：

HK001  499元/月HK003  699元/月HK004  799元/月
CPU:Intel L5630*216线程CPU:Intel E5-2630L*224线程CPU:Intel E5-2630L*224线程
内存:16GB内存:32GB内存:32GB
硬盘:120GB SSD硬盘:480GB SSD硬盘:480GB SSD+1TB HDD
带宽:5Mbps带宽:5Mbps带宽:5Mbps
IPv4:3个IPv4:3个IPv4:3个
其他:支持在线重启/开关机/重装其他:支持在线重启/开关机/重装其他:支持在线重启/开关机/重装

DiyVM测试IP:154.48.247.*

DiyVM商家独立服务器提供支持在线重启，开关机或者重装系统等基本管理功能，免费提供内网IP，自动化上架购买后很快就可以使用，尤其适合有项目急用的朋友。

除了独立服务器外，DiyVM商家的VPS主机目前三个区域也均正常库存在售中，感兴趣的朋友可以注册会员中心查看。

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