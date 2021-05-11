腾讯云日本/香港/新加坡/俄罗斯vps云服务器推荐 最低24元每个月

如果是国内的用户，想必对于腾讯云可以说是非常的熟知了，腾讯云也是国内排名靠前的vps云服务器主机商，口碑也是非常的好，今天就来为大家分享推荐一下腾讯云的vps云服务器。
腾讯活动官网：
https://cloud.tencent.com/act/pro/lighthouse2021
腾讯云轻量应用服务器特点：
适合中小企业及开发者业务场景，每月免费赠送流量包，提供种类丰富且优质的操作系统和应用镜像，秒级部署专属应用。
应用场景：
使用 Lighthouse 提供的精品镜像，可快速创建满足您业务诉求的网站，例如企业官网、个人展示网页、博客、论坛、电商、外贸网站等。
帮助开发者随时随地在生产环境之外构建开发测试环境，提供多种预置 LAMP、Node.js、ASP.NET 等常用开发环境的应用镜像。
使用预置常用 Web 开发平台（例如 LAMP 堆栈、Node.js）的镜像，您可以快速部署 Web 应用程序，简单高效上线各类业务应用。
为您提供触手可及的云端学习环境，例如 Ubuntu、CentOS、Debian 等常用 Linux 系统和 Windows Server 系统，您可以随时创建、随时销毁环境。
部分腾讯云轻量应用服务器套餐价格以及配置：
|轻量1TB
vCPU:1@ 独享
内存:1GB
空间:25GB SSD（RAID10）
流量:1TB/月（30Mbps 端口）
IPv4:1
24元/月
|轻量 2TB
vCPU:1@ 独享
内存:2GB
空间:50GB SSD（RAID10）
流量:2TB / 月（30Mbps 端口）
IPv4:1
34元/月
|轻量 3TB
vCPU:2@ 独享
内存:4GB
空间:80GB SSD（RAID10）
流量:3TB / 月（30Mbps 端口）
IPv4:1
67元/月
|轻量 4TB
vCPU:2@ 独享
内存:8GB
空间:100GB SSD（RAID10）
流量:4TB / 月（30Mbps 端口）
IPv4:1
133元/月
|轻量 5TB
vCPU:4@ 独享
内存:8GB
空间:200GB SSD（RAID10）
流量:5TB / 月（30Mbps 端口）
IPv4:1
266元/月
|轻量6TB
vCPU:4@ 独享
内存:16GB
空间:400GB SSD（RAID10）
流量:6TB / 月（30Mbps 端口）
IPv4:1
532元/月