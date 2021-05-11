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腾讯云日本/香港/新加坡/俄罗斯vps云服务器推荐 最低24元每个月

作者站长之家
· 2021-05-11 15:00

如果是国内的用户，想必对于腾讯云可以说是非常的熟知了，腾讯云也是国内排名靠前的vps云服务器主机商，口碑也是非常的好，今天就来为大家分享推荐一下腾讯云的vps云服务器。

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腾讯活动官网：

https://cloud.tencent.com/act/pro/lighthouse2021

腾讯云轻量应用服务器特点：

适合中小企业及开发者业务场景，每月免费赠送流量包，提供种类丰富且优质的操作系统和应用镜像，秒级部署专属应用。

应用场景：

使用 Lighthouse 提供的精品镜像，可快速创建满足您业务诉求的网站，例如企业官网、个人展示网页、博客、论坛、电商、外贸网站等。

帮助开发者随时随地在生产环境之外构建开发测试环境，提供多种预置 LAMP、Node.js、ASP.NET 等常用开发环境的应用镜像。

使用预置常用 Web 开发平台（例如 LAMP 堆栈、Node.js）的镜像，您可以快速部署 Web 应用程序，简单高效上线各类业务应用。

为您提供触手可及的云端学习环境，例如 Ubuntu、CentOS、Debian 等常用 Linux 系统和 Windows Server 系统，您可以随时创建、随时销毁环境。

部分腾讯云轻量应用服务器套餐价格以及配置：

轻量1TB

vCPU:1@ 独享

内存:1GB

空间:25GB SSD（RAID10）

流量:1TB/月（30Mbps 端口）

IPv4:1

24元/月

轻量 2TB

vCPU:1@ 独享

内存:2GB

空间:50GB SSD（RAID10）

流量:2TB / 月（30Mbps 端口）

IPv4:1

34元/月

轻量 3TB

vCPU:2@ 独享

内存:4GB

空间:80GB SSD（RAID10）

流量:3TB / 月（30Mbps 端口）

IPv4:1

67元/月

轻量 4TB

vCPU:2@ 独享

内存:8GB

空间:100GB SSD（RAID10）

流量:4TB / 月（30Mbps 端口）

IPv4:1

133元/月

轻量 5TB

vCPU:4@ 独享

内存:8GB

空间:200GB SSD（RAID10）

流量:5TB / 月（30Mbps 端口）

IPv4:1

266元/月

轻量6TB

vCPU:4@ 独享

内存:16GB

空间:400GB SSD（RAID10）

流量:6TB / 月（30Mbps 端口）

IPv4:1

532元/月

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  • 支持分钟级别创建1000台实例
  • 有效防护DDoS，CC，Web应用攻击
  • 独立公网IP资源，让云资源具备互联网访问能力
  • 单实例最高可选88vCPU，内存704GB
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  • 全球拥有23个区域及45个可用区
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Vultr是一家知名的美国主机商，受到了国内众多用户的喜爱，规模大、运营稳定，价格优惠。

  • 最新一代Intel CPU可确保高性能
  • 可选操作系统类型丰富
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