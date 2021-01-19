阿里巴巴起诉腾讯侵害作品信息网络传播权 获赔43.2万元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 阿里最新资讯 > 正文

阿里巴巴起诉腾讯侵害作品信息网络传播权 获赔43.2万元

2021-01-19 11:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:阿里腾讯告上法庭了!1月15日，“阿里起诉腾讯侵害作品信息网络传播权纠纷”72案一审民事判决书公布，审理法院为广东省深圳前海合作区人民法院。法院裁定腾讯科技公司、腾讯计算机公司未经授权播放涉案音乐作品侵犯了著作权人享有的信息网络传播权。判决被告需赔偿阿里经济损失及诉讼合理开支43.2万元，驳回原告阿里巴巴文化传媒有限公司其他的诉讼请求。

1.jpg

阿里诉讼称，该公司依法享有滚石国际音乐股份有限公司《五月天第一张创作专辑》《疼你的责任》《第1次个人创作专辑》《Sunrise·我喜欢》《两极》《只要你快乐》《知足》《太阳风草原的声音》《这个下午很无聊》《女人何苦为难女人》等10张音乐专辑中的歌曲的独家信息网络传播权。

被告腾讯科技公司、腾讯计算机公司、腾讯音乐公司未经原告授权许可，通过分开合作的方式擅自利用涉案产品“腾讯叮当智能视听屏”及“腾讯叮当”APP向用户提供涉案录音制品的网络传播服务，侵害了阿里的作品信息网络传播权。

2.jpg

为此，阿里向法院提起诉讼，请求判令三被告立即停止通过利用“腾讯叮当智能视听屏”及“腾讯叮当”APP向公众提供涉案72首录音制品的网络传播服务，并赔偿其经济损失每首2万元及合理支出（律师费、公证费）每首1万元。

经法院审理，证实被告腾讯科技公司、腾讯计算机公司确实存在未经授权提供涉案录音制品的点播服务，构成侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

但原告提供的证据并不能证明腾讯音乐公司实施了共同侵权行为，其主张腾讯音乐公司承担共同侵权责任，证据不足，本院不予支持。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯安全当选工信部“网络安全卓越中心”首批合作伙伴，助推新基建网络安全建设

    12月22日，2020年（第十届）电信和互联网行业网络安全年会在广州举行，大会聚焦网络安全领域最新发展趋势，汇聚前沿成果，集中展现了网络安全新技术和新应用，并举行了第一批网络安全卓越合作伙伴聘书颁发仪式。腾讯安全和安全战略研究部联合申请，并当选首批卓越合作伙伴。仪式现场，工业和信息化部网络安全管理局副局长周少清、中国信息通信研究院副院长王志勤为首批卓越合作伙伴颁发了聘书。网络安全卓越验证示范中心（以下简称

    腾讯安全

  • 太弱！测试显示，美国电信巨头Verizon 5G网络比其LTE网络还慢

    在5G网络发展上，美国速度比中国、韩国等国家慢了许多。根据最新调查显示，美国多家电信运营商提供的5G网络比其LTE网络还慢。

    LTE网络 5G网络 美国5G

  • 闽纤光纤光缆：牢筑网络世界的技术基础

    光纤光缆是通信、互联网行业发展的基石，以其为代表的线缆行业是国内仅次于汽车行业的第二大制造行业。随着5G、互联网+、智能制造、人工智能等创新应用的发展，将需求更大的网络带宽，从而触发对光纤光缆的海量需求，给光纤光缆行业带来黄金发展时期。正因为如此，一大批国内优秀的光纤光缆品牌迅速崛起，闽纤和其所属公司重庆亨通光电有限公司亦是业内的新起之秀，并逐渐朝着行业翘楚的目标不断努力。在光纤光缆技术和产品加快创?

    网络世界

  • 药易购——打造一站式便捷网络采购服务

    近年来，传统药店“买药难、买药贵”等问题频发，叠加互联网+利好政策的逐步落地实施，为合纵药易购等医药+互联网企业提供了广阔的发展前景。立足新起点，抢占新机遇，在公司创新投入以及丰富产品体系的推动下，合纵药易购现已发展成为医药+互联网产业的主力军。资料显示，合纵药易购成立于 2007 年，企业全称为四川合纵药易购医药股份有限公司，总部位于四川省成都市，是一家专注于“院外市场”的医药流通综合服务商，业务涵盖医?

    药易购

  • 大咖云集，“云端”共道网络安全 ——2020网络安全思享峰会正式上线

    互联网在为日常生活带来各种便利的同时，也伴随诸多安全问题。新型网络犯罪如何定性，个人隐私如何保护，面对人工智能人类何去何从，如何规范互联网金融秩序……围绕这些话题，众多专家学者在近日举办的“2020网络安全思享峰会”上开启了一场“云端”论道。本次峰会由中国犯罪学学会、中国人民大学刑事法律科学研究中心和腾讯公司安全战略研究部共同举办。与往年不同，今年峰会采用线上“云端”模式。在 “2020网络安全思享峰会”?

    网络安全

  • 广东省网络安全应急响应中心（网络安全110）在广州黄埔区正式启动

    1月12日，广东省网络安全应急响应中心（网络安全110）启动仪式在广州黄埔区举行。该中心由广东省公安厅联合广州市公安局、黄埔区委区政府共同建设，将参照110警务模式，采取“情报+指挥+处置”三位一体的网络安全应急处置模式，全天24小时受理处置我省关键信息基础设施、重要信息系统单位和高科技企业的网络安全求助，监测处置全省网络安全风险隐患，发布网络安全预警信息。副省长、省公安厅厅长李春生指出，党中央和省委省政府、?

    网络安全

  • 扫黄打非十大网络话题

    今日，全国“扫黄打非”办公室发布了2020年“扫黄打非”十大热点网络话题，包括了:“国内版N号房”事件、“全民K歌”涉色情低俗被罚、扫黄打非办约谈B站、淫秽漫画作者JM被刑拘等事件。

    扫黄打非 全民K歌 B站

  • 游族网络：董事许彬代为履行董事长职务

    今日，游族网络公布了《第五届董事会第三十四次会议决议公告 》称，因公司董事长林奇先生不幸辞世，无法继续履行相应职务，为保证公司平稳运营，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司同意推举董事许彬代为履行董事长职务，直至公司选举产生新任董事长为 止。

    游族网络 许彬 林奇

  • 中消协点名网络杀熟：会员用户反而比普通用户价格更贵

    日，中国消费者协会在京召开“网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会”。 中消协在座谈会上发表了“加强网络消费领域算法规制保障消费者知情权、选择权和公平交易权”的观点和建议。

    中消协 网络杀熟 大数据杀熟

  • 人社部：网络招聘不得违法泄露劳动者和用人单位信息

    近日，人社部发布《网络招聘服务管理规定》，自2021年3月1日起施行。其中，针对个人信息泄漏问题，规定明确，网络招聘服务机构收集、使用其用户的个人信息，应当遵守法律、行政法规有关个人信息保护的规定。 网络招聘服务机构应当建立健全用户信息保护制度，不得违法泄露、篡改、毁损其收集的劳动者居民身份证号码

    网络招聘 招聘 人社部

  • 锐捷网络率先推出医疗Wi-Fi 6零漫游解决方案

    11月21-22日，第三届全国医院物联网大会暨中国国际医院物联网产品展览会在合肥盛大召开，锐捷网络携全新无线方案亮相其中。锐捷医疗行业总经理徐伟现场重磅发布下一代无线技术—“医疗Wi-Fi6零漫游解决方案”，受到参会嘉宾的广泛关注!（发布现场）随着物联网终端的加入，移动医护作为医院的重要业务场景之一，业务日益复杂，每一项操作，都关系着患者的健康。如何确保移动医护业务高效、精准的执行落地，除了完善移动医护系统和闭

    锐捷网络

  • Roxe：下一代全球支付网络

    近代史上，蒸汽机、汽车、飞机、电力、电话、传真机、个人电脑、互联网、智能手机等诸多人类发明创新，极大提升了历史的发展进程。在这些创新中，"信息高速公路 "（又称Web1.0），堪称是人类历史上最伟大的互联互通工程。互联网问世20余年来，已经通过利用网站、搜索引擎以及数百万计的云端、桌面和移动应用程序服务了全球超过45亿人，从根本上改变了人们的工作、生活和娱乐方式，并以闪电速度为世界交换信息。随后，以“社交网络?

    支付网络

  • Soul强力打击网络诈骗活动，社会共治维护社交安全

    由于网络的普及，当下年轻人更喜欢通过网络软件进行社交，Soul就是面向年轻人的社交平台。多年来，Soul一直将用户的信息安全和反诈骗保护放在突出位置，努力传递积极向上的社交价值观，针对频繁出现的网络诈骗活动，Soul不断加强自身防御系统，还与警企共同维护社交安全。目前，针对杀猪盘类诈骗，Soul在产品端针对全量用户及易感人群进行防诈骗提醒及案例普及，致力提高用户的反诈骗意识，在策略端布控了一系列反诈骗模型。平台还

    网络诈骗 Soul

  • 网络电视机顶盒怎么样？看看专业拆机达人的推荐！

    网络电视机顶盒由于有不少杂牌低价的厂商加入，导致口碑参差不一。很多人入了低价盒子的坑后，就觉得网络电视机顶盒是鸡肋。那么到底网络电视机顶盒怎么样?一起看看专业拆机达人们力荐的网络电视机顶盒怎么样吧。●泰捷WE40电视机顶盒推荐原因:视频流畅、销量火爆泰捷WEBOX这个牌子的销量很高，靠的是产品过人的性能和质量。和大部分低价电视机顶盒对比，泰捷从不虚假配置，也从不以次充好，被老用户和发烧友们极力推荐，在双十一?

    电视盒子

  • 有孚网络专有云 激发金融行业数字化升级潜能

    伴随着云计算、5G、AI、物联网等新一代信息技术的普及和应用，以新技术推动行业数字化转型已经成为各行业转型升级的重要方式。在数字化转型道路上，由于行业的特殊性与前瞻性，金融行业一直走在各行业转型的前端。特别是在全球疫情和经济形势不确定的情况下，借助科技能力与自身技术储备，来完成金融行业的数字化转型，是促进金融行业转型的重要方式。金融行业素来是数字化转型的硬骨头。长期以来，由于金融行业的特殊性，金融领域

    有孚网络

  • 美创科技成功协办"2020网络安全标准论坛"

    12月27日—28日，以"网络安全产品安全与创新"为主题的2020网络安全标准论坛暨第十二期标准宣贯培训会在北京顺利召开。美创科技作为论坛协办单位，携产品方案全面亮相，并且CTO周杰在主论坛发表《数据安全探索与实践分享》演讲、与多家企业机构共同宣读网络安全行业自律倡议。2020网络安全标准论坛由公安部网络安全保卫局指导，公安部第三研究所、国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心主办。活动分为主题论坛和标?

    美创科技 网络安全

  • IDC: 90%的企业正计划建立数据中心自动驾驶网络

    市场分析机构IDC在一份由华为支持的报告报告中指出，人工智能的进步正在改变这一现状。该报告将数据中心自动化的发展描述为类似于自动驾驶的水平。对于数据中心来说，这需要越来越多的计算机控制的操作和维护水平，最终将看到智能系统可以处理从问题检测到根据人类意图和经验的解决方案的一切问题。

    自动驾驶 数据中心 华为

  • “荷小鱼杯”朗读大赛网络赛区复赛获奖名单出炉，其他赛区火热报名中

    2020年12月31日,在中国关心下一代健康体育基金会的支持下,经过紧张的线上报名、角逐和评选阶段,“荷小鱼杯”小小演说家·校园朗读大赛【网络赛区】复赛终于圆满落下帷幕,获奖名单新鲜出炉。同时,“荷小鱼杯”各地区赛事还在火热报名中,还没有参与的家长和小朋友们,快快报名参吧。第一届“荷小鱼杯”小小演说家朗读大赛中,【网络赛区】涌现了很多优秀的年课宝贝,他们的精彩亮相,为我们的活动增添了一道最美的风景线。今天,我们为大?

    在线教育

  • 融慧金科张凯：知识图谱与图神经网络模型在金融科技的应用

    近日，爱分析在北京举办了2020爱分析·中国人工智能高峰论坛，融慧金科AI Lab负责人张凯博士进行了题为《知识图谱与图神经网络模型在金融科技的应用》的主题演讲。张凯博士提出，在过去五年以及未来五年内，图神经网络将会有良好的发展趋势。而图神经算法在反欺诈、反洗钱和金融风控底层能力建设的应用能够有效提升模型效果。现将张凯博士的演讲实录分享。张凯博士：大家下午好，非常感谢爱分析各位小伙伴的辛苦准备。作为金融科技

    融慧金科

  • 游族网络实控人将变更为许芬芬 林奇股份由三名子女继承

    昨日晚间，游族网络发布了关于实际控制人将发生变更暨权益变动的提示性公告称，2020年12月25日，公司原控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世，林 奇先生生前直接持有公司股份219，702，005股，且生前未留有对上述股票财产作出处分 的遗嘱或遗赠扶养协议。

    游族网络 许芬芬 林奇
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 一加 网站优化 网站 404 CPM CPC Alt标签 DA JavaScript渲染 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM