优化网站文章可读性的9个简单技巧

对于内容创作者来说，除了保证文章内容质量，怎么样才能为读者提供更好的阅读体验呢?

在本文中，将跟大家分享9个简单排版小技巧，让网站文章更易于用户阅读。

1. 适当使用副标题

这是第一个也是最重要的一点。

在网站文章中使用大量的H2和H3副标题。

这样可以更好划分文本结构，而不是让网站文章看起来像一篇无比枯燥的学术研究论文。

此外，多个副标题可以让内容看起来更有组织。它为读者提供了更好的用户体验，因为它能够快速浏览内容，但同时也能获得文章要点。

2. 将内容分成小段

尽量把文章段落分割成最小的长度，即使这意味着一个段落只有一句话。

首先我们可以看看上图大部分的段落的情况:几乎没有一个段落超过三个句子。这使得它更容易浏览和阅读。

人类的大脑通常在大致浏览时阅读段落的第一句话和最后一句话。但是如果每一段只有1-2个句子，那么读者就更有可能把整篇文章都读完。

3.保持句子简短

除了保持段落简短，还可以对单个句子再度优化。

简而言之，就是句子越短越好。

这有助于页面创造更多的空白，显然也有助于使页面的文章更具可读性。

4. 使用项目符号和列表

写短句最简单的方法之一就是列出要点。这样可以使句子短而干脆。

与普通的文本内容相比，大多数人都喜欢阅读清单模式。

5.适当的使用粗体

除了段落和句子的可浏览性，同时要确保读者尽可能多地获取信息。

对部分文本加粗处理就能起到这个效果。它可以将读者的注意力吸引到加粗的内容上。

一定要谨慎使用这个效果。如果你只是把所有内容都加粗，那么也就无法突出重要内容，这么做也就毫无意义了。

6. 用视觉效果打破段落

无论网站文章有多短或多长，都要确保有一个很好的视觉效果组合。

下图是一个用视觉效果打破段落的例子。

说到视觉效果，这里指的不仅是图像，也可以是视频、gif、图表、表格等。任何能增加呈现的视觉元素的东西。

除了一堆文字之外，展示更多视觉元素，读者阅读起来也更轻松。

7. 选择通用易读的字体

一些字体单独看虽然很好看，但是一旦用在大篇幅文章中，可读性下降到零。

使用花哨的字体是不少人常犯的错误。如果有疑问，可以参考大部分网站使用的通用字体。

9. 考虑“对比效果”

几乎网站文章总是在白色背景上使用深灰色文本。

比如换成黑色背景，白色字体，让人阅读起来会觉得吃力。

例如，请不要在紫色背景上使用黄色文字或其他类似的夸张的效果。

注：文章由站长之家编译自medium，内容有删改。英文原文可点击这里阅读。