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陶琳：特斯拉在售车型均使用AMD芯片 性能媲美台式电脑终端

2024-12-20 10:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月20日 消息:特斯拉公司副总裁陶琳近期宣布，特斯拉所有在售车型的车机系统均配备了AMD芯片。这一配置使得Model3在2023年的媒体测试中以0.89秒的车机应用响应速度在主流智能车型中位列第一，成为测试车型中唯一一款响应速度在1秒以内的智能车型。

陶琳强调，车机屏幕已成为新能源车辆的标配，而车机响应速度是影响大屏使用体验的关键因素。车机响应速度与车机信息娱乐芯片的性能密切相关，芯片如同车机的“大脑”，只有具备足够的算力，才能确保操作流畅和反应迅速。特斯拉在售车型使用的AMD芯片拥有高达10TFLOPS的算力，其性能可以超越许多笔记本电脑，甚至媲美台式电脑。

特斯拉Model 3

这种强大的芯片配置不仅提升了车机上大型游戏的娱乐体验，更重要的是，它显著增强了智能座舱屏幕的可视化程度和车机地图等视觉响应速度，从而提高了行车安全性。陶琳邀请有兴趣的人到特斯拉门店亲身体验，相信其表现不会让人失望。

据了解，特斯拉车机系统在2022年更新了AMD Ryzen处理器，采用了12nm制程工艺，配备4核8线程的CPU和独立GPU。与老款车型使用的Intel处理器相比，Ryzen的CPU性能提升了4倍，GPU性能提升了约8倍;与高通处理器8155相比，CPU性能大约是其2倍，GPU性能大约是1.5倍。利用AMD芯片，特斯拉车载系统能够实现高质量的图形渲染和图像处理，提供逼真的导航地图、高清晰度的娱乐内容和平滑的界面。此外，AMD芯片还支持复杂的数据分析和处理，实现更智能化的功能，甚至可以在车机上玩3A大作。

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