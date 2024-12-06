特斯拉市值一夜大增2694亿 刷新记录创新高

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:特斯拉股价在当地时间12月5日的交易中上涨3.23%，收报369.49美元，创下自2022年4月以来的新高。
这一涨幅使得特斯拉市值一夜之间增加了371亿美元，达到1.19万亿美元，约合人民币86432亿元。
美国银行对特斯拉的股价前景持乐观态度，将其目标价从350美元上调至400美元，并维持买入评级。美银分析师John Murphy在参观了特斯拉位于得克萨斯州Austin的超级工厂后，对公司2025年及以后的增长前景表示了信心。
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当地时间12月2日，苹果公司股价再创纪录新高，日内涨0.8%至239.3美元/股，总市值达到3.62万亿美元。回顾过去的一年，苹果股价多次上涨，在今年7月份，苹果收涨0.65%，市值逼近3.5万亿美元，创下了当时的收盘纪录，超越微软。随着AI和机器学习等领域的发展，苹果面临着不少挑战，苹果的核心AI战略是利用其设备将AI功能集成到硬件中，该公司目前还没有达到它想要的目标。
美东时间周五，特斯拉股价上涨3.8%，报352.56美元/股，创2022年4月以来新高，总市值达到1.13万亿美元自11月4日以来，特斯拉股价已经累计上涨了45%，市值增加了约3500亿美元。特斯拉市值大增，直接推动了马斯克个人财富的暴涨，目前，已刷新了2021年11月初创下的纪录。值得一提的是，特斯拉股价目前并未达到历史最高点，仍比2021年11月创下的历史高点低约14%，这代表着马斯克�
特斯拉在电动汽车产销量的持续大幅增加推动下，曾在2021年10月成为全球首家市值超过10000亿美元的车企。由于2022年年中的股价下滑，特斯拉市值一度跌破10000亿美元，并在之后的很长一段时间内未能重回这一水平。随着特斯拉在全球电动汽车市场的持续扩张和技术创新，其市值有望继续保持在较高水平。
快科技11月19日消息，今日下午，小鹏汽车发布了史上最好财报”，号称在血海中有游泳，一直游到海水变蓝”，可见有多么不容易。小鹏汽车第三季度数据亮眼，Q3总交付46533台智能电动汽车，同比增长16.3%，环比增长54.0%，超额完成交付目标；营收超100亿元，同比增长18.4%，环比增长24.5%；毛利率达15.3%，再创单季度历史新高，同比提升18个百分点，5个季度狂飙19.2个百分点。小�
比特币价格在11月12日创下历史新高，一度触及89982.93美元/枚，逼近9万美元大关。近期比特币价格的迅速上涨，从11月6日的7.5万美元/枚，到10日首次突破8万美元/枚，再到12日逼近9万美元，11月以来的涨幅已超过23%。业内人士建议，普通投资者应合理评估自身的风险承受能力，减少高杠杆操作，谨慎投资比特币市场。
哔哩哔哩公布了截至2024年9月30日的第三季度未经审计的财务报告，第三季度，B站总营收同比增长26%，达73.1亿元人民币。B站社区依然保持着健康增长，多项指标均创下历史新高。在现金流持续健康的基础上，B站宣布了一项新的股份回购计划，将在未来24月内累计回购价值不超过2亿美元的股票。
马斯克的个人财富因特斯拉公司股价的大幅上涨飙升。马斯克的个人净资产已达到3478亿美元，约合人民币2.52万亿元，创下历史新高。特斯拉全球电动车交付量约46.3万辆，创下季度交付新高。
乘联会综合预估，11月全国新能源乘用车厂商批发销量达146万辆，同比增长51%，环比增长6%。比亚迪以超过50万辆的成绩断层式领先，在销量排名中遥遥领先。值得注意的是，由于报废更新的新能源车相比燃油车多享有5000元的补贴优势，加之各地以旧换新政策中新能源车普遍比燃油车多3000元左右的补贴，因此绝大部分报废更新和部分以旧换新的用户选择了购买新能源车。
汽车OTA大家并不陌生，对于新能源汽车言更是家常便饭，但通常来说，OTA升级的都是软件部分，比如座舱、智驾等，然你可能想象不到，车辆的动力和零百加速能力同样可以OTA。特斯拉针对焕新版Model3长续版推出加速包，使用升级后，车辆零百加速从4.4秒提升至3.8秒，快了0.6秒。但是在发布会后，何小鹏言之凿凿地表示，这款车将于12月份迎来OTA，届时续航可以升级到615公里和725公里，百公里能耗降至11.4kWh，也是开辟了一个全新的路子。
近年来，短视频、直播行业持续蓬勃发展，用户增长势头依然强劲。快手科技发布2024年第三季度财报，总营收311亿元，同比增长11.4%，经调整净利润同比增长24.4%达39亿元。快手与抖音共同占据整个市场近七成用户时长份额，月人均使用时长59.7小时，这意味着，中国有10亿人平均每天刷2个小时的短视频。