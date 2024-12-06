特斯拉市值一夜大增2694亿 刷新记录创新高

汽车OTA大家并不陌生，对于新能源汽车言更是家常便饭，但通常来说，OTA升级的都是软件部分，比如座舱、智驾等，然你可能想象不到，车辆的动力和零百加速能力同样可以OTA。特斯拉针对焕新版Model3长续版推出加速包，使用升级后，车辆零百加速从4.4秒提升至3.8秒，快了0.6秒。但是在发布会后，何小鹏言之凿凿地表示，这款车将于12月份迎来OTA，届时续航可以升级到615公里和725公里，百公里能耗降至11.4kWh，也是开辟了一个全新的路子。