不涨价！​REDMI K80标准版售价2499元起 搭载6550mAh金沙江电池

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:REDMI K80系列作为K系列史上最强的标准版，今日正式发布，其定价策略显示了品牌对性价比的坚持。

K80系列的起售价依旧保持在2499元，具体价格配置如下:12GB+256GB版本2499元、16GB+256GB版本2699元、12GB+512GB版本2899元、16GB+512GB版本3199元、16GB+1TB版本3599元。

K80系列在硬件配置上进行了全面升级。屏幕方面，K80采用了与Pro版本同款的超强2K屏，并支持超声波指纹识别技术，这在同价位产品中较为罕见。核心处理器方面，K80搭载了第三代骁龙8处理器，虽然性能较至尊版略有降低，但依然提供顶级的性能体验。

在电池配置上，K80相较于Pro版本有所提升，配备了6550mAh的金沙江电池，并支持90W的闪充技术。此外，K80系列还支持IP68级别的防水、小米星辰通信技术、立体声双扬声器、红外遥控以及NFC等多种功能，进一步提升了用户的使用体验。

REDMI K80系列的发布，不仅在价格上保持了竞争力，更在性能和功能上进行了全面升级，满足了消费者对于高性能智能手机的期待。

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