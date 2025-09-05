一加和哈苏合作关系结束 一加15将全球首发自研影像引擎

站长之家（ChinaZ.com）9月5日 消息:今天上午，一加创始人刘作虎在一加社区正式宣布，历经五年的深度合作，一加与哈苏的影像合作圆满落幕。同时，他透露一加下一代旗舰机型一加15将全球首发自研影像引擎，命名为“OnePlus DetailMax Engine”，开启影像技术新篇章。

刘作虎表示，一加始终秉持打造全球最可靠影像系统的理念，坚信一部出色的相机并非单纯参数的堆砌，而是要还原用户记忆中清晰、自然、真实的画面。这一影像哲学贯穿一加的发展历程，促使品牌在软硬件两端持续深耕，并积极寻求对精度与细节有着极致追求的合作伙伴。哈苏，正是这样一位志同道合的同行者。

回顾过去五年，一加与哈苏携手并进，将哈苏传奇色彩科学与一加的工程技术、计算摄影深度融合。双方反复调校色彩，力求画面贴近真实生活的质感。为了呈现最精准的蓝色调，团队展开无数次探讨;为了捕捉光影间的完美平衡，他们在实验室里度过了无数个夜晚。这段合作不仅是一次商业伙伴关系的建立，更像是一场“大师课”，哈苏精湛的美学理念已深深融入一加的影像基因，并将持续影响未来每一款一加相机。

随着与哈苏合作的圆满结束，一加正全力打造专属的影像引擎“OnePlus DetailMax Engine”。刘作虎介绍，该引擎的使命不仅是记录世界，更要以真实、清晰的方式呈现世界的每一个细节。这一追求源于对用户需求的深刻洞察。过去一年，刘作虎亲自参与了全球范围内的大量用户访谈，从日常交流到深度小组讨论，发现用户对清晰、真实照片的渴望成为共识。这份洞察指引着一加步入计算摄影的新时代。

“OnePlus DetailMax Engine”从底层重构，旨在让智能手机拍出最清晰、最真实的照片。它充分释放计算摄影的潜力，还原本来面貌，不做过度美化，也拒绝画面失真。刘作虎表示，目前一加团队已经在测试一款搭载该引擎的原型机，初步成果令人振奋。待到正式发布时，一加相机将在同级别产品中重新定义“清晰”的标准。

在宣布合作结束的同时，刘作虎也表达了对哈苏团队的深深感谢。他称，感谢哈苏的匠心和信任，这段合作圆满实现了双方最初设定的每一个目标与承诺。即便此刻旅程告一段落，一加对哈苏匠心的敬意始终如初。

最后，刘作虎强调，敬请期待搭载“OnePlus DetailMax Engine”的一加新一代旗舰机型。他坚信，这款新机不仅将满足用户的期待，更会带来超乎预期的惊喜。

