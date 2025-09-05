首页 > 原创 > 关键词  > 真我15系列最新资讯  > 正文

真我15系列官宣9月16日发布 号称夜拍神器

2025-09-05 10:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:今日，真我手机正式对外宣布，备受期待的真我 15 系列将于 9 月 16 日19: 00 盛大发布，其产品Slogan定为“夜拍神器，放肆去拍”，彰显出该系列在夜间拍摄方面的强大实力。

据悉，该系列将提供8GB+256GB和16GB+256GB两种存储规格供消费者选择，同时推出钛灰（灰）和樱粉两种时尚配色，满足不同用户的个性化需求。

在设计方面，真我 15 系列采用了矩阵相机模组设计，后摄呈三角排列，这一设计风格与iPhone Pro系列颇为相似，展现出独特的时尚品味。而在配置上，真我 15 更是毫不逊色，搭载了6. 77 英寸OLED屏幕，分辨率高达2392*1080，为用户带来清晰细腻的视觉体验。同时，该机还搭载了联发科天玑 7300 处理器，性能强劲，内置7000mAh大容量电池，并支持80W快充技术，让用户告别电量焦虑。

值得一提的是，数码博主“数码闲聊站”此前曾爆料称，真我 15 系列还将推出一款全新机型——真我15T。据该博主透露，真我15T在设计上果味十足，采用了6. 57 英寸大R角小直屏设计，单手握感极佳，同时轻薄大电池的设计更是胜似iPhone，让人期待不已。

夜拍神器！真我15系列官宣9月16日发布

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 真我15系列官宣9月发布 号称轻薄影像神器

    今日，真我官方正式宣布，备受瞩目的真我15系列将于9月震撼发布，并打出“轻薄影像神器”的响亮口号，瞬间点燃了科技圈与消费者的热情。 从官方发布的侧边图来看，真我15系列新机在设计上独具匠心，采用了极为轻薄的四曲面方案。这种设计不仅赋予了手机优雅流畅的线条，更预计能为用户带来出色的握持手感，让人一眼便心生喜爱。 据知名博主数码闲聊站爆料，真�

    ​真我15系列 ​轻薄影像神器 ​四曲面设计

  • 本月发布！真我15首次亮相：外观看齐iPhone旗舰

    真我代号为RMX5105的新机在中国电信终端产品库亮相，消息称该机就是已经官宣本月发布的真我15标准版。 目前入网的有两个配置，分别是8 256GB和16 256GB，推测这只是入门和顶配，中间还会有多个版本。

    ​真我15标准版 ​冷雕玻璃工艺 ​RMX5105新机

  • 小米手机全球销量最高系列！REDMI 15C正式发布：百元良心神机

    小米在海外多个市场发布了REDMI 15C，起售价是119美元（约合人民币849元）。 该系列是小米集团最便宜的入门手机，此前几代都被誉为百元良心神机。 REDMI 15C采用直屏直边的设计，正面是一块LCD水滴屏，分辨率为HD （7201640），支持120Hz高刷新率和最高810尼特的峰值亮度。 提供月光蓝、暮光橙、午夜黑、薄荷绿四种颜色，支持侧边指纹，与电源键二合一。 背部相机模组有些类

    ​REDMI ​15C ​入门手机

  • REDMI Note 15系列定档 将于8月21日发布

    今日，REDMI官方正式宣布，备受期待的Note15系列将于8月21日（周四）19:00全球首发。此次新机不仅延续了标志性的背部“四筒”造型，更通过机身轻薄化设计、立边中框与圆润收弧工艺的融合，搭配背部玻璃的流畅弧度，在保持辨识度的同时显著提升了握持手感。 屏幕方面，Note15系列首次在中端机型中采用等深微曲屏设计，兼顾高端旗舰的视觉沉浸感与日常使用的舒适度，整�

    ​REDMI ​Note15系列 ​等深微曲屏

  • 真我Neo7 Turbo AI版发布 首款动感地带AI手机

    日前，真我Neo7TurboAI版发布，这是真我联合中国移动打造的首款动感地带AI手机。 与真我Neo7Turbo标准版相比，新机后盖多了中国移动Logo。 官方表示，真我Neo7TurboAI版将带来极速性能、偶像陪伴、运动竞技、云端空间、社交潮流五大专属体验。 真我Neo7TurboAI版负一屏植入芒果卡俱乐部，集成芒果TV、咪咕视频等App，自带咪咕体育、咪咕快游会员，支持中国移动云盘等服务。 据�

    ​真我Neo7TurboAI版 ​动感地带AI手机 ​联发科天玑9400e

  • realme真我15000mAh电池容量手机亮相

    在今日举办的真我粉丝节上，realme正式推出全球首款搭载15000mAh全硅负极电池的概念手机，携手珠海冠宇实现电池技术重大突破。 这款手机以1200Wh/L的能量密度刷新行业纪录，较传统硅碳负极电池提升超30%，其高容量正极材料与固体电解质组合，可保障充足储能与离子高效传输，官方宣称满电状态下续航可达5天。

    ​realme概念手机 ​15000mAh电池 ​硅负极电池技术

  • 固态电池新突破！冠宇与真我手机联合发布15000mAh电池，全硅碳负极引领芯突破

    2025年8月27日，真我realme与冠宇联合宣布成功研发15000mAh超大容量电池，应用于全新概念机型。该电池采用多项创新技术，包括100%硅碳负极材料、固态电解质及大尺寸叠片工艺，实现超高能量密度与轻薄设计，并通过多重防护确保安全。此次合作标志着高容量电池技术在消费电子领域的重要突破，为移动设备续航体验带来新可能，双方将持续探索高性能电池技术创新。

    ​智能手机 ​高容量电池 ​真我realme

  • 九号公司发布M5系列智能电摩，自研凌波OS同步推出，支持一键OTA

    2025年8月26日，九号公司发布M5系列智能电摩，包括M5100、M5125、M5200及M5P初号机联名限量款。新车以长续航、大空间、强性能与智能化为核心优势，搭载凌波OS全域操作系统，支持OTA升级与生态融合。M5系列覆盖不同出行场景，续航最高达195km，配备智能驾控系统与专业调校底盘。同时推出与《新世纪福音战士》联名限量款，融合IP元素与定制配件，计划11月交付。此次发布彰显九号在智能两轮出行领域的技术实力与生态布局。

    ​智能电摩 ​九号公司 ​凌波OS

  • 开学装备C位 三星Galaxy S25系列伴你高效启程

    三星Galaxy S25系列作为新学期智能助手，通过旗舰设计、专业影像与AI赋能，全方位提升学习与生活效率。其简约外观、钛金属/装甲铝材质兼顾质感与耐用性，IP68防护适应多场景。超视觉引擎和四摄系统支持全焦段拍摄，AI编辑工具简化后期。即时简报、Bixby导航和实时翻译功能高效管理日程、消除语言障碍，助力学生从容应对学业挑战，成为校园生活中的全能伙伴。

    ​三星Galaxy ​S25 ​旗舰智能手机

  • 三星OLED S95F亮相2025德国科隆国际游戏展，引领数字娱乐新体验

    三星OLED S95F在2025年德国科隆国际游戏展上凭借惊艳画质与流畅性能大放异彩，重新定义高端显示标准。搭载新一代AI芯片，支持4K 165Hz可变刷新率，结合AI游戏优化与杜比全景声技术，提供沉浸式影音体验。产品覆盖多尺寸场景，从客厅巨幕到桌面电竞，满足不同用户需求，成为连接游戏开发者与玩家的桥梁，推动客厅再度成为家庭娱乐与社交互动核心。

    ​游戏展 ​三星OLED ​视觉艺术

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM