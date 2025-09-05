真我15系列官宣9月16日发布 号称夜拍神器

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:今日，真我手机正式对外宣布，备受期待的真我 15 系列将于 9 月 16 日19: 00 盛大发布，其产品Slogan定为“夜拍神器，放肆去拍”，彰显出该系列在夜间拍摄方面的强大实力。

据悉，该系列将提供8GB+256GB和16GB+256GB两种存储规格供消费者选择，同时推出钛灰（灰）和樱粉两种时尚配色，满足不同用户的个性化需求。

在设计方面，真我 15 系列采用了矩阵相机模组设计，后摄呈三角排列，这一设计风格与iPhone Pro系列颇为相似，展现出独特的时尚品味。而在配置上，真我 15 更是毫不逊色，搭载了6. 77 英寸OLED屏幕，分辨率高达2392*1080，为用户带来清晰细腻的视觉体验。同时，该机还搭载了联发科天玑 7300 处理器，性能强劲，内置7000mAh大容量电池，并支持80W快充技术，让用户告别电量焦虑。

值得一提的是，数码博主“数码闲聊站”此前曾爆料称，真我 15 系列还将推出一款全新机型——真我15T。据该博主透露，真我15T在设计上果味十足，采用了6. 57 英寸大R角小直屏设计，单手握感极佳，同时轻薄大电池的设计更是胜似iPhone，让人期待不已。

