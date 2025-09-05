vivo Y500开售：售价1399元起 配备8200mAh电池

站长之家（ChinaZ.com）9月5日 消息:今日，vivo全新机型Y500正式登陆市场，起售价定为1399元，而在享受国家补贴后，消费者仅需1189元起即可拥有。这款新机被官方誉为“续航耐用双灭霸”，其内置的8200mAh超薄蓝海电池刷新了vivo手机的续航纪录，成为品牌史上电池容量最大的机型。

vivo Y500的电池不仅容量惊人，更在技术上实现了突破。电池能量密度从760Wh/L提升至847Wh/L，同时在电池正极中创新性地添加了半固态电解质。这一设计在极片中构建了额外的离子传输通道，显著增强了低温环境下的离子传输能力，从而有效提升了低温放电性能，确保用户在各种极端条件下都能享受到持久的续航体验。

除了超长续航，vivo Y500还支持90W有线快充技术，让手机在短时间内迅速回血，满足用户快节奏的生活需求。在防水性能方面，该机同样表现出色，达到了IP69、IP68的顶级防水标准，能够轻松抵御高压高温水的冲洗，为用户提供全方位的保护。

此外，vivo Y500还通过了瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证。这一认证涵盖了多角度跌落测试、极限高度测试、极限次数跌落以及抗弯折测试等多项严苛项目，充分证明了该机在耐用性方面的卓越表现。

在核心配置上，vivo Y500采用了6.77英寸直屏设计，分辨率为2392*1080，支持120Hz高刷新率，为用户带来流畅的视觉体验。性能方面，该机搭载了天玑7300处理器，确保手机运行流畅无阻。拍照方面，vivo Y500前置800万像素摄像头，后置则配备了5000万像素主摄搭配200万像素虚化镜头，满足用户日常拍照需求。

