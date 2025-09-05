三星Galaxy Tab S11 Ultra平板发布：天玑9400+ 售价8999元起

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:三星正式发布了其全新旗舰平板——三星Galaxy Tab S11Ultra，为高端平板市场再添一员猛将。

三星Galaxy Tab S11Ultra作为顶配机型，在屏幕显示方面表现尤为出色。它配备了14.6英寸的第二代动态AMOLED显示屏，分辨率高达2960x1848，支持120Hz刷新率，色彩表现丰富，支持1600万色显示。同时，该屏幕峰值亮度可达1600尼特（高亮度模式），室外亮度也能达到1000尼特，且支持100% DCI-P3色域，为用户带来极致的视觉体验。不过，由于采用超窄边框设计，前摄部分屏幕有一个类似水滴屏的小圆角缺口，这或许会让部分强迫症用户感到些许不适。

在机身设计上，三星Galaxy Tab S11Ultra同样不遗余力。它采用增强装甲铝材质打造，厚度仅为5.1mm，重量控制在692g（Wi-Fi版）/695g(5G版)，搭配上屏占比极高的屏幕，整体质感出众。此外，该平板还支持IP68防尘防水，为用户提供了更加全面的保护。

性能方面，三星Galaxy Tab S11Ultra搭载了联发科天玑9400处理器，主频分别为3.73GHz、3.3GHz和2.4GHz，相比上一代产品，NPU性能提升33%、CPU提升24%、GPU提升27%，性能表现强劲。同时，该平板提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+1TB三种存储配置，并支持microSD卡扩展，满足用户多样化的存储需求。

续航方面，三星Galaxy Tab S11Ultra内置了11600mAh容量电池，视频播放最长可达23小时，支持45W快充，让用户无需担心电量问题。在拍照方面，该平板前置1200万像素摄像头，后置1300万像素主摄+800万像素超广角镜头，均支持4K视频录制，无论是视频会议还是内容创作，都能提供高质量的成像效果。

系统方面，三星Galaxy Tab S11Ultra预装了基于Android16的One UI8系统，并承诺提供7年系统与安全更新，让用户使用更加安心。同时，该平板还内置了三星Galaxy AI功能，写作助手可润色优化文本、调整文风语气;绘图助手能将草图转化为精美图像，为用户带来更加智能的使用体验。

在生产力提升方面，三星Galaxy Tab S11Ultra同样表现出色。Samsung DeX模式升级，支持扩展至多4个工作区，实现多任务流畅处理，窗口自由拖放，还可投屏显示器，大大提升办公效率。此外，S Pen触控笔也进行了全新升级，支持快捷访问设置，便签添加、笔记记录更加便捷。

连接方面，三星Galaxy Tab S11Ultra全系标配Wi-Fi7，5G版本支持独立网络，为用户提供更加稳定、快速的网络连接。

最后，在价格方面，三星Galaxy Tab S11Ultra也给出了诚意满满的定价。12GB+256GB版本售价8999元，12GB+512GB版本售价9899元，12GB+512GB5G版本售价11099元，16GB+1TB5G版本售价13399元。

