REDMI Buds 6 Pro电竞版耳机今天发布：首发无线麦 超低延时

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:在今日的REDMI K80系列发布会上，REDMI还推出了多款终端产品，包括REDMI Watch5以及REDMI Buds6Pro电竞版耳机。REDMI Buds6Pro电竞版耳机在此次发布会上正式亮相，其支持20ms级的超低延时和LHDC Lossless无损音频技术，成为新品的一大亮点。

REDMI Buds6Pro电竞版耳机的闪连器设计巧妙地隐藏在充电盒内部，使得收纳更为方便。根据预热海报信息，该耳机的多项功能需要在闪连器模式下使用，目前支持的手机、平板、电脑等设备需具备标准USB-C接口。耳机的无损音频性能已经通过了中国计量科学研究院的测试认证，达到了高保真无损级别。

REDMI Buds6Pro电竞版耳机还特别推出了无线麦功能，该功能仅在闪连器连接模式下可用。用户需要通过小米耳机App进行设置，选择无线麦使用。

REDMI Buds6Pro电竞版耳机的发布，不仅丰富了REDMI的智能穿戴产品线，也为追求高品质音频体验和低延迟性能的用户提供了新的选择。随着REDMI K80系列的发布，REDMI进一步巩固了其在智能设备市场的竞争力，并为用户提供了更多创新科技产品。

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