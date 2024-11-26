余承东说Mate70对得起那四个字：通信能力

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:华为在今日的发布会上正式推出了Mate70系列智能手机，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在活动中强调了Mate系列在通信技术领域的领先地位，并表示“Mate一直被模仿从未被超越”。

华为Mate70系列搭载了第二代灵犀通信技术，该技术在多个日常使用场景中提供了更优的网络体验。无论是在演唱会中发送图片、高铁上进行视频通话、地铁里刷短视频，还是地下车库扫码，Mate70系列都能提供更快更稳定的网络服务。官方数据显示，新机在演唱会图片上传速度上提升了32%，高铁视频通话流畅度提升了50%，地铁短视频流畅度提升了68%，地库扫码速度提升了23%，且出电梯后联网速度仅需1秒。

余承东特别强调，Mate70系列的通信能力在五个方面实现了显著提升，他自信地表示“Mate70的通信能力对得起那四个字”，意指Mate70系列的通信性能卓越。此外，Mate70系列全球首发卫星寻呼功能，支持120°超广对星角度，实现一次连星时刻在线，9秒超快连星，连星速度提升了74%，且具有0.7秒超低时延。

华为Mate70系列还首发了背部智能多天线技术，5G峰值速率比前代提升了68%，同时新机也是华为首款Wi-Fi7手机，其蜂窝峰值速率相较于Mate60Pro提升了68%。这些技术的引入，不仅增强了Mate70系列的通信能力，也再次证明了华为在智能手机通信技术领域的创新实力。

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