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雷军直播“许愿池”引热议，网友呼吁推出“小米卫生巾

2024-11-21 15:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:近日，雷军在直播中与网友互动，询问大家的购物需求，引发网友踊跃留言。其中，不少网友提出“小米卫生巾”的建议，评论区纷纷写道:“雷总，求一个小米卫生巾!价格打下来!”更有网友详细描述需求:“不辱女，棉花干净，长款够，其他无需改变，就能打败99%的品牌!”

有趣的是，网友们不仅热情呼吁，还创意满满地为产品命名为“小米巨能吸”，甚至自制了广告概念图。尽管雷军本人尚未正面回应是否会推出相关产品，但小米生态链部总经理陈波在评论区回复表示“短期应该不做”，却未完全排除长期布局的可能性，这让不少人猜测小米可能会在未来涉足这一市场。

小米

据查询，今年9月，已有一家成都包装公司申请注册“小米卫生巾”商标，国际分类为医药，商标状态目前为注册申请中。这一消息与网友热议的呼声不谋而合，再次将话题推向高潮。

值得一提的是，网友“许愿”成真的案例在小米并不鲜见。今年早些时候，有用户在雷军抖音评论区手绘了一款“双区洗衣机”，希望能推出一大一小分区设计的小型洗衣机。随后在10月29日的新品发布会上，小米正式推出了新一代双区洗衣机，实现了网友的期待。

此次“小米卫生巾”事件也体现了网友对小米品牌的信赖与期待，不少人表示，希望小米能利用其技术优势，为女性消费者提供价格合理、质量过硬的卫生巾产品。这一热议话题不仅展现了品牌与用户间的互动，也为企业未来多元化发展提供了有趣的灵感。

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