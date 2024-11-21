尊贵与气场的象征！余承东曝尊界比99.99%轿车都大

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:在广州车展上，尊界品牌首车S800因其神秘性和话题性而备受瞩目。尽管这款车对公众保持神秘，只有专业人士得以一窥真容，但华为车BU董事长余承东在其个人视频号上透露了一些关键信息。余承东表示，尊界S800的尺寸可能超越了马路上99.99%的轿车，大约达到5.5米，不仅外观尺寸大，内部空间也同样宽敞。

综合已知信息，尊界S800是一款豪华行政四门轿车，其设计堪比迈巴赫加长版。车辆采用双拼颜色车身，同时提供全黑版本，整体线条修长，前脸大灯样式独特，符合“两横一竖”的设计语言。此外，S800配备了21英寸的大饼式轮圈、“摘星”门把手和具有银河璀璨视觉效果的贯穿式后尾灯。

S800车上的四个logo不仅位于车头车尾，D柱上也有，并且会发光。门把手设计非传统伸缩式，而是掏空的拉手，内置繁星璀璨的氛围灯，手放进去即可感应开门。车辆还配有电动门和照地灯，彰显尊贵气质。

总体而言，尊界S800与传统豪华品牌如奔驰S级、宝马7系等百万级豪华轿车不同，它将现代科技与豪华感融合，展现出独特的现代豪华轿车风范。余承东的揭秘进一步增加了公众对这款神秘车型的好奇和兴趣。

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