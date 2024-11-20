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抖音崩了上热搜：用户反馈部分视频无法打开 客服称正在排查中

2024-11-20 16:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:11月20日，抖音遭遇技术故障，导致用户无法正常打开收藏和关注页面的视频。

微信截图_20241120161600.png

对此，抖音客服团队迅速做出响应，表示已经注意到大量用户反馈的这一问题，并正在进行紧急排查。客服团队呼吁受影响的用户保持耐心，等待问题得到解决。

此次技术故障影响了用户的正常使用，抖音方面对给用户带来的不便表示歉意，并承诺将加强技术监控和维护，防止类似事件再次发生。

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