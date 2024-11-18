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小米SU7今年累计交付已超10万辆：目标年底冲刺13万

2024-11-18 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:小米汽车官方数据显示，截至目前，公司已成功交付超过10万辆汽车，并计划在年底前冲刺13万辆的交付目标。

此前，小米公司董事长雷军预计全年10万台的交付目标将在11月提前完成，目前看来这一目标有望实现。雷军还表示，公司将力争今年完成12万辆的交付量。由于SU7的热销，小米年度销量目标得到上调。

为缓解产能压力，小米汽车已开始建设二期工厂，预计年产能为15万辆，计划于2024年开始运营，2025年完工。

单车创奇迹 小米SU7今年累计交付超10万辆：年底冲刺13万

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