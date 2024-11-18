小米SU7今年累计交付已超10万辆：目标年底冲刺13万

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:小米汽车官方数据显示，截至目前，公司已成功交付超过10万辆汽车，并计划在年底前冲刺13万辆的交付目标。
此前，小米公司董事长雷军预计全年10万台的交付目标将在11月提前完成，目前看来这一目标有望实现。雷军还表示，公司将力争今年完成12万辆的交付量。由于SU7的热销，小米年度销量目标得到上调。
为缓解产能压力，小米汽车已开始建设二期工厂，预计年产能为15万辆，计划于2024年开始运营，2025年完工。
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小米汽车已交付10万台，今年还剩1个月，新目标13万交付能达成么？小米汽车斩钉截铁的回应道：我们有信心。但基于工厂产线能力和全国销交服体系能力的不断提升，我们有信心能做到。
小米汽车近日宣布，其小米SU7车型在2024年10月的交付量超过了20，000台，这是该车型首次实现单月交付量突破两万台的里程碑。小米公司创始人雷军在社交媒体上表示，按照目前的进度，预计本月将提前完成小米SU7累计交付量达到10万台的目标。有媒体预测，小米SU7在2024年年内的交付量极有可能突破12万辆。
第二十二届广州国际汽车展览会将于2024年11月15日至24日举办，小米汽车将参加此次展会。11月15日9:00，小米汽车将举行广州车展发布会，小米CEO雷军将汇报小米汽车的最新进展以及新技术的发布。10月小米SU7交付量超过20000台，单月交付量首次突破2万台，预计本月将提前完成10万台的全年交付目标。
近日有博主感慨称，目前小米SU7的保值性真的是力压友商。有博主发文称，现在30万的新车买了哪怕开不到半年就卖，不亏个十万八万都出不了手。目前小米SU7锁单量很大，交付周期虽然从此前的25周有所缩短，至20周左右，但因为新锁单量较大，未来一段时间还会保持在20周左右的交付周期。
今天广州车展正式开幕，雷军携小米SU7Ultra亮相，并举行了发布会。雷军现场介绍，小米SU7今年10月交付突破2万辆，11月预计交付2万。小米汽车二期工厂的年产能预计为15万辆，计划在2024年开始运营，2025年完工。
小米汽车今日宣布，小米SU7的交付量已突破10万台大关，提前实现了全年的销售目标。这一里程碑式的进展不仅彰显了市场对小米汽车的高度认可，也标志着公司在新能源汽车领域取得了重要突破。小米汽车的成功不仅仅体现在销量的增长上，更在于它如何通过不断的技术创新和用户体验优化来赢得消费者的心。
小米公司近日迎来了一个重要的里程碑，其第10万辆小米SU7整车在工厂正式下线。这一成就不仅标志着小米汽车在生产能力上的重大突破，同时也刷新了新车企10万台最快下线纪录，仅用了230天时间。在这一值得纪念的日子里，小米CEO雷军在微博上分享了一张自己在汽车工厂车间地板上睡觉的照片，引发了广泛的关注和讨论。在随后的“车位到车位”端到端智能驾驶技术直播中�
小米公司今日晚间举办小米15暨澎湃OS2新品发布会”。小米SU710月份的交付量已经突破2万台，意味着小米SU7将超过特斯拉Model3成为中大型纯电轿车销冠，甚至是成为不限能源形式的中大型轿车销量前三甲。小米汽车二期工厂的年产能预计为15万辆，计划在2024年开始运营，2025年完工；当前，二期工厂的建设正在加速进行，有可能会在今年年底前提前完工。
在理想汽车第三季度财报电话会议上，公司创始人李想宣布了2024年第四季度的销量目标。四季度的交付量将达到16万至17万辆，推动全年交付量达到50.2万至51.2万辆。9月份，理想汽车交付量达到5.3万辆，创下历史新高，并在国内市场上首次超过豪华品牌奔驰、宝马和奥迪，荣获中国市场豪华品牌销量冠军。
随着交付速度的显著提升，小米汽车在线下门店的布局也呈现出迅猛增长态势。截至10月底，小米汽车的门店已经覆盖了38个城市。通过快速扩张门店网络，小米汽车将为更多消费者带来创新、智能的出行解决方案，进一步巩固其在行业中的黑马地位。