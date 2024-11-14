京东第三季度营收2604亿元 同比增长5.1%

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:京东集团今日公布了其2024年第三季度财务报告，显示公司净营收达到2604亿元人民币，较去年同期增长5.1%。其中，归属于普通股股东的净利润为117亿元人民币，同比大幅增长47.8%。根据非美国通用会计准则，归属于普通股股东的净利润为132亿元人民币，同比增长23.9%。

报告期内，京东零售业务营收达到2249.86亿元人民币，相较于2023年同期的2120.59亿元人民币有所增长。京东物流业务营收为443.96亿元人民币，较2023年同期的416.63亿元人民币也实现了增长。新业务营收为49.70亿元人民币，较2023年同期的66.85亿元人民币有所下降。分部间抵销额为139.65亿元人民币，而2023年同期为127.09亿元人民币。

服务收入方面，京东第三季度净服务收入为557.74亿元人民币，相较于上年同期的523.94亿元人民币增长了6.5%。

此外，京东还表示，过去十年，京东体系员工数量增长近10倍达62万。三季度，京东物流一线员工薪酬福利支出同比继续保持上涨，为一线员工缴纳六险一金，已经有1.000多名在京东物流退休的快递员领到养老金。自2024年10月1日起，京东零售集团和职能体系将用两年时间实现20薪，其它部门也将陆续启动加薪计划。

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