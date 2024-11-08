网易内部邮件通报高管贪腐：9人已被采取刑事强制措施

站长之家(ChinaZ.com) 11月8日 消息:网易游戏近期对其内部涉嫌贪腐行为的员工进行了严厉查处，涉及多名高层管理人员。网易集团今日发布内部邮件通报，确认了两起舞弊贪腐违法案件的查处结果，涉及Battle事业部与KK事业部原负责人向某等9名员工，他们在职期间涉嫌违法，已被公安机关刑事立案，并依法采取刑事强制措施。向某、金某、许某、赵某等人已被公司解除劳动合同，并永不录用。

此次查处行动波及营销条线，导致包括网易游戏市场部总经理在内的多名高层管理人员被带走接受调查。

网易集团在邮件中强调了公司对舞弊贪腐行为零容忍的态度，并表示与案件相关的多名外部涉案人员也已被公安机关依法采取刑事强制措施。此外，与本次违法案件相关的27家公司已被网易列入永不合作的黑名单。

以下为通报部分内容：

一、Battle事业部与KK事业部原负责人向某、互娱渠道发行中心负责人金某、互娱市场中心员工许某、互娱渠道发行中心员工赵某、互娱市场中心已离职员工吴某、Battle事业部已离职员工陆某、互娱市场中心已离职员工林某等人，在职期间涉嫌舞弊贪腐违法，已被公安机关刑事立案，并依法采取刑事强制措施。向某、金某、许某、赵某已被公司解除劳动合同，永不录用。

二、Battle事业部员工潘某、沈某等人，在职期间涉嫌舞弊贪腐违法，已被公安机关刑事立案，并依法采取刑事强制措施。潘某、沈某已被公司解除劳动合同，永不录用。

三、与案件相关的多名外部涉案人员已同步被公安机关依法采取刑事强制措施。

四、与本次舞弊贪腐违法相关的27家公司，已被网易公司列入永不合作主体清单。

（举报）