Redmi K80系列爆料汇总：跑分超300万 双旗舰战略价格上涨

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:在最新的直播活动中，小米Redmi品牌总经理王腾和产品经理胡馨心对即将推出的Redmi K80系列手机进行了预热，并向公众透露了该系列手机的多项特性和亮点。直播结束后，胡馨心对爆料内容进行了汇总，以下是Redmi K80系列的官方爆料汇总。

Redmi K80系列将回归双旗舰策略，不包含K80e，而是推出K80和K80Pro两款型号。两款手机将首发搭载OS2系统，并为Redmi定制全新狂暴引擎，提供更显眼、更清晰的使用界面，增强用户体验。

在屏幕和续航方面，K80系列表现出色，影像功能也得到了大幅升级，显示出小米在调教上的大量投入。外观设计与传统型号有所不同，质感得到显著提升，特别是引入了金属边框设计。

除了手机，Redmi还准备了其他生态产品，包括耳机和手表等AIoT产品，进一步丰富了产品线。在性能方面，Redmi K80系列表现强劲，现场跑分超过了300万，领先于竞争对手。

价格方面，虽然Redmi K80系列的价格将会有所上涨，但王腾表示，新系列手机将提供物超所值的体验。他还透露，小米澎湃HyperOS2系统将为K80系列进行“单独定制”，特别是在游戏性能释放和触控增强方面进行可视化设计优化，预计将带来全新的系统动效。

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