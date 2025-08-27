苹果客服回应4款iPhone将下架：尚未收到任何通知

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:苹果公司近日宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举办新品发布会，届时将推出iPhone17系列、Apple Watch Series11以及AirPods Pro3等多款新品。此次发布会备受瞩目，不仅因为新品本身的吸引力，更因有消息传出，随着iPhone17系列的发布，苹果将停售4款现有iPhone机型。

据媒体报道，这4款可能停售的iPhone机型分别为iPhone15、iPhone15Plus、iPhone16Pro以及iPhone16Pro Max。这一消息引发了市场的广泛关注和讨论，不少消费者对于旧型号的未来走向表示关切。

针对这一传闻，苹果客服回应称，虽然往年确实存在新品发布后旧型号产品下架的情况，但目前尚未收到任何关于此次新品发布后旧型号下架的正式通知。客服建议消费者关注9月10日凌晨1点的直播活动，称活动结束后，旧型号是否下架将以官网信息为准。

同时，苹果客服也表示，如果16Pro系列真的下架，消费者仍可以在第三方渠道以及线下第三方授权店购买到这些机型。至于发布会后iPhone17全系的价格以及开售时间，客服称目前还没有确切消息，需要等待官方进一步公布。

