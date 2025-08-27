首页 > 原创 > 关键词  > 苹果发布会最新资讯  > 正文

苹果客服回应4款iPhone将下架：尚未收到任何通知

2025-08-27 16:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:苹果公司近日宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举办新品发布会，届时将推出iPhone17系列Apple Watch Series11以及AirPods Pro3等多款新品。此次发布会备受瞩目，不仅因为新品本身的吸引力，更因有消息传出，随着iPhone17系列的发布，苹果将停售4款现有iPhone机型。

据媒体报道，这4款可能停售的iPhone机型分别为iPhone15、iPhone15Plus、iPhone16Pro以及iPhone16Pro Max。这一消息引发了市场的广泛关注和讨论，不少消费者对于旧型号的未来走向表示关切。

苹果，iPhone14，发布会

针对这一传闻，苹果客服回应称，虽然往年确实存在新品发布后旧型号产品下架的情况，但目前尚未收到任何关于此次新品发布后旧型号下架的正式通知。客服建议消费者关注9月10日凌晨1点的直播活动，称活动结束后，旧型号是否下架将以官网信息为准。

同时，苹果客服也表示，如果16Pro系列真的下架，消费者仍可以在第三方渠道以及线下第三方授权店购买到这些机型。至于发布会后iPhone17全系的价格以及开售时间，客服称目前还没有确切消息，需要等待官方进一步公布。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果发布会定档！iPhone 17系列9月10日发布

    此次发布会邀请函上的苹果Logo采用蓝橙渐变的动态设计，还融入了液态玻璃效果，这一设计似乎与此前爆料的Pro系列蓝色与橙色配色相呼应。而“前方超燃”的表述，或许暗示着此次发布会将在散热系统（均热板）方面带来升级。 在机型阵容上，由于iPhone 17 Air替代了Plus机型，今年iPhone17 系列将包含iPhone 17 Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型。配色方面，各机型�

    ​iPhone17发布会 ​苹果新品 ​库克微博

  • 苹果正式入驻小红书 iPhone 17系列下月发布

    近日，苹果官方正式入驻小红书平台，其简介温馨写道:“你好，这里是Apple，在此和大家分享科技、创意与未来。”此举无疑为即将到来的新品发布增添了更多期待与话题。 据多方爆料，iPhone17系列发布会已定于9月10日凌晨1点举行。按照苹果以往的惯例，活动前两周将会发布邀请函，正式拉开新品预热的序幕。此次发布会将一次性推出四款机型，分别是iPhone17、iPhone17Air、iPhon

    ​苹果 ​iPhone17 ​发布会

  • iPhone 17系列最便宜版本：iPhone 17e屏幕曝光 刘海屏退场

    博主数码闲聊站爆料，iPhone 17e配备6.1英寸OLED屏幕，大概率是iPhone 16同款60Hz低功耗屏，采用灵动岛设计，前置1200万像素 3D人脸识别，后置4800万像素，最大卖点仍然是最便宜iPhone”。 对比iPhone 16e，iPhone 17e最大变化之一是屏幕由之前的刘海屏升级为灵动岛屏幕，这意味着自iPhone 17e系列开始，刘海屏在苹果手机上彻底退场。 另一大变化是该机搭载A19芯片，即将发布的iPhone 17系�

    ​iPhone ​17e ​灵动岛设计

  • iPhone17标准版或上高刷 苹果2025秋季发布会定档9月10日

    今日零点，苹果公司正式揭晓了2025年秋季发布会的邀请函，宣布将于当地时间9月9日上午10点，即北京时间9月10日凌晨1点，盛大开启这场科技盛宴。 邀请函设计延续了苹果一贯的简约美学，却又暗藏惊喜，以“前方超燃”为主题，苹果logo融入了独特的液态玻璃效果，预示着发布会将带来前所未有的创新体验。

    ​苹果发布会 ​iPhone17系列 ​Apple

  • 苹果iPhone 17 Pro系列官方保护壳曝光：一共8款配色

    苹果为iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max设计了全新的液态硅胶”保护壳，一共有8款配色，分别是深橙、淡橙、草绿、灰绿、雾紫、灰蓝、深蓝及午夜黑，这些保护壳设有挂绳孔，挂绳可能会单独售卖。 该博主还爆料称，苹果最初设计了黑色、岩灰色、杨桃色、丹宁色和湖绿等颜色的保护壳，但是这些颜色目前被弃用，部分色调或许会作为季节性款式在后续推出。 工业设计上，iPhone

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • iPhone 17 Pro之后苹果手机再无高通基带：一个时代终结

    知名爆料人Mark Gurman在社交平台上表示，iPhone 18 Pro将首发苹果第二代自研基带C2，今年的17 Pro仍然使用高通基带。 这意味着自iPhone 17 Pro之后，苹果手机将告别高通基带芯片，全面转向自研方案，这是苹果历史上的一次重大变化。

    ​iPhone ​18 ​Pro

  • 苹果首款折叠iPhone细节曝光：支持eSIM、Touch ID回归

    日前，知名科技记者马克古尔曼（Mark Gurman）曝光苹果首款折叠iPhone更多细节。 古尔曼透露，苹果折叠iPhone将配备四颗镜头，分别是外屏前摄、内屏前摄，以及两颗后摄。 另外，新款iPad Air、iPad mini和入门级iPad机型均配备了Touch ID电源键，这一功能可能会延续到折叠iPhone上，而非目前iPhone所使用的面部识别（Face ID）技术。

    ​折叠iPhone ​苹果自研芯片 ​eSIM设计

  • 苹果最好的长焦手机！曝iPhone 17 Pro支持8倍光学品质级变焦

    博主i冰宇宙爆料，iPhone 17 Pro的物理焦段是4倍，支持8倍光学品质级变焦。 据悉，iPhone 17 Pro配备三颗4800万像素摄像头，包含主摄、超广角以及潜望长焦，这是苹果史上第一款配备4800万三摄的Pro机型，对比上代的1200万像素5倍长焦，iPhone 17 Pro的变焦能力再度提升。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • iPhone17Pro爆料汇总：橙色版本成最大亮点 或迎12项升级

    近日，知名爆料人Mark Gurman证实，苹果即将推出的iPhone17Pro系列机型将带来一系列创新升级，其中新增的橙色版本被视为近年来最具辨识度的配色选择。据透露，iPhone17Pro系列计划于今年9月正式亮相，并预计将搭载多达12项重要技术革新。 在外观设计上，iPhone17Pro系列将首次采用铝制边框，中框与背板实现一体化设计，这一改变标志着苹果Pro系列机型在材质应用上的新突破。此�

    ​iPhone17Pro ​苹果新机 ​橙色版本

  • 苹果产能扩张：印度将为美国生产全系列iPhone 17

    苹果公司扩大了印度iPhone生产规模，五家代工厂已全面启动新款iPhone 17系列的组装工作，包括Pro版本，目标直指美国市场。 报道指出，苹果已将美国作为印度制造的核心出口地，2025年第二季度，印度产智能手机占美国进口总量的44%，苹果计划到2026年底，美国市场销售的iPhone 18系列几乎

    ​苹果 ​iPhone ​17

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM