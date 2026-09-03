AI日报：天猫正式上线AI空间站；Gemini 3.8 Flash发布；百度基础模型部大换血

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1、天猫正式上线AI空间站：阿里云、智谱、Kimi、MiniMax集体入驻

天猫正式上线AI空间站，整合阿里云、智谱、Kimi、MiniMax等头部大模型厂商资源，为用户提供便捷的AI服务订阅和充值方式，同时拓展AI智能硬件市场，推动AI商业化向更广泛的消费市场延伸。

【AiBase提要:】 🛒 AI空间站上线，大模型厂商入驻电商生态 💻 天猫提供多种AI服务订阅方案，降低用户使用门槛 📈 电商布局AI智能硬件，打造软硬一体消费体验

2、Gemini 3.8 Flash发布 六周三连更但干活不灵光

Google在六周内连续推出三款Flash系列模型，其中Gemini 3.8 Flash被寄予厚望，但在实际测试中表现出与官方演示的差距。尽管其在多项基准测试中表现优异，但面对复杂任务时仍存在草率理解和稳定性不足的问题。

【AiBase提要:】 🔥 Gemini 3.8 Flash在多项基准测试中表现优异，接近顶尖模型Claude Opus5。 💡 该模型通过更多推理步骤和工具调用提升复杂任务处理能力，但可能消耗更多Token。 📉 实际测试显示其在细节处理上与官方案例存在差距，稳定性仍有提升空间。

3、百度基础模型部大换血：北美大模型专家与前DeepSeek核心成员加盟，文心多模态迎关键升级

百度基础模型研发部（BMU）近期迎来重要人才布局，通过引入北美Frontier Lab资深研究员武钦和前DeepSeek研究员魏浩然，全面加强文心大模型的预训练能力和多模态算法研发。这一系列举措正值BMU负责人孙天祥推动文心大模型升级的关键时期，旨在紧跟国际顶尖人工智能实验室的研发节奏。

【AiBase提要:】 🧠 引入北美Frontier Lab资深研究员武钦，强化文心大模型预训练能力 👨‍💻 前DeepSeek研究员魏浩然转岗加入BMU，担任文心多模态算法负责人 🚀 百度基础模型研发部加速组织架构与核心技术升级

4、对标Canva与Adobe Express，谷歌生成式AI图像工具Google Pics亮相

谷歌正式推出生成式AI图像工具 Google Pics，旨在降低高质量视觉内容的生产门槛，推动企业级生产力工具的智能化转型。

【AiBase提要:】 🖼️ Google Pics 是谷歌推出的图像生成与编辑工具，面向企业客户及高级用户。 🧠 该工具基于谷歌自研的 Nano Banana 模型，采用自然语言提示词驱动的设计逻辑。 👥 支持多版本选优、团队协作以及与 Google Docs 和 Google Slides 的集成。

5、豆包工作上新:多 Agents 并行提效，Mac 版“操作电脑”让 AI 接管桌面

豆包工作在本周推出了“多 Agents 并行”和 Mac 版“操作电脑”功能，标志着 AI 助手从对话工具向全能代理的转变。这些功能提升了任务处理效率，并拓宽了 AI 的应用边界，为用户提供了更智能的桌面助手体验。

【AiBase提要:】 🧠 多 Agents 并行功能提升任务处理效率，实现分头协作与多形式产物交付。 💻 操作电脑功能支持 Mac 系统，通过 GUI 实现本地桌面操作，增强 AI 与用户的协同体验。 🔄 豆包工作持续更新，每周三推出新功能，优化 AI 的桌面应用能力。

6、估值冲刺500亿美元：月之暗面秘密递表港交所，AI独角兽加速拥抱资本市场

月之暗面正在加速资本化进程，已向港交所递交A1上市申请，并计划以500亿美元投前估值进行新一轮融资，这可能是其冲击IPO前的最后一轮融资。此前，该公司已完成超35亿美元的F轮融资，投后估值达到350亿美元，市场认购踊跃。

【AiBase提要:】 🚀 月之暗面已向港交所递交A1上市申请文件，开启港股IPO流程。 💰 月之暗面正以500亿美元投前估值进行新一轮融资，或为冲击IPO前的最后一轮融资。 📈 月之暗面在7月完成超35亿美元F轮融资，投后估值达350亿美元，市场认购踊跃。

7、腾讯上线公益行业版WorkBuddy，15个智能体协同覆盖42条公益场景能力

腾讯上线公益行业版WorkBuddy，15个智能体协同覆盖42条公益场景能力。

【AiBase提要:】 🧠 公益Buddy整合11个场景胶囊和42条场景能力，由15个智能体协同支撑。 📊 公益Buddy可生成日报、周报、月报，分析捐赠人数据，处理票据等。 🤝 腾讯SSV提供积分资助，鼓励机构沉淀公益Skill向行业开放。

8、Anthropic 发布 Claude Fable5.1:具备更强 Agent 编码能力，最高降本45%

Anthropic推出了新一代AI模型Claude Fable5.1和Mythos5.1，显著提升了智能体的编码与科研逻辑能力，并优化了推理成本。Fable5.1向公有云平台开放API，而Mythos5.1则针对特定项目实行受限访问。新模型内置AI文本水印，同时在安全过滤机制上进行了优化，降低了误报率。经济性是本次升级的核心，Fable5.1通过降低缓存读取价格，节省了约25%的成本，复杂工作流最高降本45%。

【AiBase提要:】 🧠 Claude Fable5.1在Agent任务处理上表现强劲，Terminal-Bench4.0测试得分达55.8% 🔬 Mythos5.1在科学研究测试中得分52.6%，相比前代Fable提升翻倍 💰 Fable5.1通过降低缓存读取价格，节省约25%成本，复杂工作流最高降本45%

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