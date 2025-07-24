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华为旗舰平板MatePad Pro 12.2今日发布

2025-07-24 09:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:今日下午，华为将正式发布MatePad Pro12.22025款平板电脑，该机目前已在官网开启销售。作为华为平板系列的又一力作，MatePad Pro12.2提供了普通版和柔光版两种选择，并配备12GB内存与256GB/512GB两种存储组合，满足用户多样化的需求。在配色方面，该机推出了砚黑、宣白、飞天青三款时尚配色，供消费者挑选。

MatePad Pro12.2的最大亮点之一在于其搭载了麒麟9020A处理器，这是麒麟9020的降频版本，此前已由华为Mate70Pro优享版首发搭载。尽管在CPU频率和GPU核心数上有所调整，但这种差异并不会影响用户的日常使用体验。麒麟9020A的CPU规格为12.40GHz +32.00GHz +4*1.60GHz，而GPU方面，Maleoon920从4cu降至3cu，依旧保持强劲性能。

屏幕方面，MatePad Pro12.2采用了全新的PaperMatte显示屏，基于Tandem OLED面板打造，功耗降低了30%。该屏幕分辨率为2800*1840，支持144Hz高刷新率，拥有2000尼特的峰值亮度和120% DCI-P3广色域，为用户带来极致的视觉享受。

续航与充电方面，该机内置了10100mAh大容量电池，并支持100W有线快充技术，确保用户长时间使用无忧。在拍照方面，MatePad Pro12.2后置5000万像素主摄和800万像素超广角镜头，前摄则为800万像素，满足用户日常拍照需求。同时，该机还支持Wi-Fi7、蓝牙5.2以及USB3.1Gen1等高速连接技术。

麒麟9系新旗舰！华为MatePad Pro 12.2今日发布：可直接运行PC软件

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