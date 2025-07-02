小米MIX Flip 2保外维修价格公布：主板2840元

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:6月底，小米正式发布了新一代小折叠机型MIX Flip2，该机以“满分小折”为宣传口号，起售价定为5999元，一经发布便引发市场关注。近日，从小米商城获悉，小米已公布了MIX Flip2的保外维修价格，其中主板维修费用成为焦点。

据小米商城信息显示，小米MIX Flip2的主板是整机中最昂贵的维修部件，保外物料指导价最高可达2840元，这一价格足以购买一台REDMI最新发布的K80至尊版手机（12GB+256GB版本，售价2599元）。除了主板外，显示屏的维修费用也相对较高，内屏组件价格为1730元，外屏则为500元。而扬声器、摄像头等其他部件的维修费用则相对较低，均不超过200元。

值得注意的是，在保外维修服务中，除数据线和充电器免人工费外，其他备件的维修人工费均为40元。这一细节也为用户在维修时提供了更多的费用参考。

据了解，小米MIX Flip2的内外屏幕均由TCL华星独家提供，内外屏拥有一致的1.5K分辨率、460PPI像素密度，峰值亮度高达3200nits，并支持120Hz高刷新率。其中，外屏尺寸为4.01英寸，支持500余款应用适配，覆盖社交、办公、文娱等多个场景，还具备极速扫码、外屏超级小爱等实用功能。

在核心配置上，小米MIX Flip2搭载了骁龙8至尊版旗舰芯片，内置5165mAh大容量电池，并支持67W有线快充和50W无线快充技术。同时，该机还配备了5000万像素徕卡主摄和5000万像素徕卡超广角镜头，为用户带来出色的拍照体验。

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