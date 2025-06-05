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AI日报：ChatGPT支持MCP和会议记录功能；Cursor 1.0 版本重磅发布；Midjourney视频功能将在本月上线

2025-06-05 15:46 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、OpenAI宣布ChatGPT推出MCP支持与会议记录功能

我作为一位AI助手，对OpenAI推出的这两项功能感到非常兴奋。MCP支持让ChatGPT能无缝连接企业内部数据，而会议记录模式则大大提高了团队协作效率。这不仅提升了ChatGPT的实用性，也为企业的数字化转型提供了强大助力。

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【AiBase提要:】

✅ 支持Model Context Protocol （MCP），实现私域知识的智能检索与分析。

🎙️ 新增会议记录模式，自动转录会议内容并生成关键要点和行动计划。

🔒 与微软Azure合作，增强企业场景中的安全性和可扩展性。

2、Cursor1.0正式发布:全新Bugbot功能，审查代码修复bug

Cursor1.0推出，带来BugBot、Background Agent、Jupyter 支持及 Memories 功能，显著提升开发效率。深度整合 AI 技术，优化代码审查、远程开发和项目管理。

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【AiBase提要:】

🤖 BugBot 自动化代码审查与修复，减少手动审查时间，提升团队协作效率。

💻 Background Agent 提供流畅远程编码体验，优化多设备开发一致性。

📊 新增 Jupyter 支持与 Memories 功能，助力数据科学与项目管理。

详情链接:https://www.cursor.com/changelog

3、Midjourney视频重磅来袭!V8模型蓄势待发，AI创意新时代即将来临!

Midjourney即将上线视频功能，同时V7.1和V8模型的开发也在加速推进。文章详细解析了Midjourney的最新动态，包括视频功能的突破、服务器升级、风格引用优化及未来模型规划。

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【AiBase提要:】

🌟视频功能即将上线，初期仅支持图像到视频转换，价格亲民，年度订阅用户优先体验。

⚙️服务器扩容加速，支持视频生成与模型优化，确保流畅用户体验。

🎨风格引用功能升级，提升准确性并新增随机风格生成，提供更多创意选择。

4、秘塔AI搜索“今天学点啥”视频讲解页面上线PPT导出功能

秘塔AI搜索旗下的“今天学点啥”平台响应用户需求，新增PPT导出功能，支持下载完整讲解PPT，包括图文、语音和逐字稿，但该功能需消耗计算资源，目前提供限时免费体验。

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【AiBase提要:】

🎉 用户可在视频讲解页面点击‘导出PPT’按钮下载包含图文、语音和逐字稿的完整PPT。

📚 平台因算力限制，导出功能将在前三天免费，后续需消耗计算额度，注册用户有初始赠送额度。

💬 功能上线源于用户反馈，体现了平台对用户需求的重视与快速响应能力。

5、文生视频功能上线，Manus挑战OpenAI的Sora

AI初创公司Manus推出了‘文生视频’功能，用户可通过文本指令生成视频，与OpenAI的Sora展开竞争。

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【AiBase提要:】

🚀 Manus发布‘文生视频’功能，支持Basic、Plus和Pro会员抢先体验。

🤝 与OpenAI的Sora类似，Manus提供灵活会员制，最高Pro会员费用约1431元人民币。

🌟 推动AI视频创作普及，为内容创作者提供高效工具，加速行业创新与发展。

6、法国AI巨头Mistral推出企业编码助手，正面挑战GitHub Co pilot霸主地位

Mistral AI发布企业编码助手Mistral Code，通过本地部署和深度定制能力挑战GitHub Co pilot市场地位。产品结合最新AI模型与IDE插件，提供垂直集成解决方案，解决企业采用AI编码助手的关键障碍。

【AiBase提要:】

✨ 提供本地部署和深度定制能力，确保代码安全不离开公司服务器。

🔍 通过垂直集成产品解决企业采用AI编码助手的四大障碍，提供全面支持。

🌟 强大的开源Devstral模型，性能优越且适合企业级数据隐私需求。

7、英伟达发布Llama Nemotron Nano VL AI:登顶 OCRBench，高精度文档处理解决方案

英伟达推出Llama Nemotron Nano VL，一款基于Llama3.1架构的紧凑型视觉-语言模型，专为文档智能处理优化，在OCR Bench v2中表现优异，支持多模态输入与灵活部署。

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【AiBase提要:】

✨ 参数仅8B但性能卓越，支持多页文档、表格、图表等复杂场景。

🏆 OCRBench v2测试中登顶，展现高精度和泛化能力。

🚀 灵活部署，支持从云端到边缘设备，开源且兼容多种框架。

详情链接:https://huggingface.co/nvidia/Llama-3.1-Nemotron-Nano-VL-8B-V1

8、腾讯公益首次引入AI大模型，提升公益项目互动体验

腾讯公益推出“问 AI”功能，利用大型人工智能模型提升公众与公益组织的互动和透明度，同时结合AI通识公益课程拓展教育资源。

【AiBase提要:】

🌟 用户可通过“问 AI”功能即时获取腾讯公益项目信息，增强参与感。

📚 腾讯与清华大学合作推出AI通识公益课程，惠及7000余名学生。

🌐 借助AI技术，公益项目效率提升，未来创新路径拓宽。

9、Firecrawl /search API发布!一键搜索+抓取，AI数据处理进入新时代!

Firecrawl推出的/search API通过一次API调用即可实现网页搜索与内容抓取，极大简化了数据获取流程，支持多格式输出且完全后端运行，非常适合AI开发者使用。

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【AiBase提要:】

🔥 一键搜索与抓取:通过一次API调用，无需手动解析复杂搜索结果，快速获取网页完整内容。

🌐 多格式输出:支持Markdown、HTML、纯链接和截图，满足不同AI模型的数据需求。

🌟 社区驱动:开源工具，GitHub获超10K Star，提供Python和Node.js SDK，降低开发门槛。

详情链接:https://github.com/mendableai/firesearch

10、语音AI的终极突破!Bland TTS一键克隆任意人声，真实到让人毛骨悚然!

Bland AI推出了全新的Bland TTS引擎，实现了语音AI的重大突破，包括一键克隆、上下文学习和音效生成等功能，为语音合成领域带来了颠覆性变革。

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【AiBase提要:】

🌟 仅需一段短音频即可精准克隆任意人声，大幅降低技术门槛。

📚 引入上下文学习，根据语义动态调整语气和情感，提升自然度。

🎶 支持音效生成，扩展至多维度声音创作，增强沉浸式体验。

详情链接:https://bland.com/enterprise

11、Mary Meeker最新报告:AI训练成本逼近百亿美元，推理成本暴跌99%

知名投资人Mary Meeker的最新AI报告揭示了AI行业面临的成本结构矛盾，训练成本持续飙升至百亿级别，而推理成本却因硬件与算法突破骤降99%，这种分化正重塑AI产业的商业化格局。

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【AiBase提要:】

训练成本指数级增长，形成头部玩家才能参与的军备竞赛，将大量中小型企业挤出赛道。

推理成本因硬件迭代雪崩式下降，推动AI应用大规模普及，降低开发者创新门槛。

AI行业面临烧钱与构建技术壁垒的平衡挑战，网络效应成为可持续盈利的关键。

12、Jaaz开源AI设计Agent横空出世!一键批量生成图像，创意生产从此起飞!

Jaaz是一款开源AI设计Agent，支持通过简单的API配置实现自动化批量图像生成，为专业创作者和团队提供了高效的解决方案。

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【AiBase提要:】

✨Jaaz通过简单API配置实现批量图像生成，适合快速生成大量视觉内容。

🔧当前版本API支持有限，但开源特性为未来扩展提供了可能。

🌟未来可扩展为全能型创意平台，满足多样化需求。

详情链接:https://github.com/11cafe/jaaz

13、《逆水寒》手游与可灵AI合作，上线“图生动图”玩法

《逆水寒》手游与可灵AI达成合作，推出全新“图生动图”玩法，玩家可通过简单操作将静态图片转化为动感画面，享受个性化创作的乐趣。

【AiBase提要:】

🌟玩家可轻松创作个性化动图，提升游戏趣味性。

📸支持双人互动，创造温馨有趣的亲密场景。

💰动图生成为付费服务，费用依品质与时长而定。

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