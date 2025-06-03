尊界S800上市三天大定达2600台 售价70.8万元起

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:近日，汽车市场传来一则重磅消息，尊界汽车旗下首款车型尊界S800上市72小时，大定数量便突破2600台，在国产豪华汽车领域引发广泛关注。

尊界S800此次共推出6个版本，售价区间设定在70.8万元至101.8万元，这一价格使其成为鸿蒙智行迄今为止发布的最贵车型，也被视为国产豪华汽车的新标杆。

自上市以来，尊界S800的大定数量呈现出迅猛增长的态势。上市仅1小时，大定数量便突破1000台;24小时后，大定数量达到1600台;48小时时，大定数量进一步攀升至2100台，直至72小时突破2600台。华为常务董事、终端BG董事长余承东透露，在所有订单中，有70%为百万顶配版本，足见消费者对该车型高端配置的认可。

尊界S800之所以能在市场上迅速获得关注，与其智能化、超豪华的产品定位密不可分。该车搭载了华为方面的六大智能化技术，其中三项为尊界S800首发。这六大技术包括途灵龙行平台、自主智能数字底盘平台、天使座主动安全防护、自主智能安全防护系统、华为星河通信以及自主智能车载通信天地网联。这些先进技术不仅提升了车辆的操控性能和安全性能，还为用户带来了更加便捷、智能的出行体验。

除了六大智能化技术外，尊界S800还配备了一系列高端配置。鸿蒙ALPS座舱2.0为用户提供了更加舒适、豪华的驾乘环境;华为车语系统2.0则实现了车辆与外界的智能交互;华为巨鲸电池2.0则为车辆提供了强大的动力支持。

在消费者最为关注的智驾领域，尊界S800更是表现卓越。作为华为乾崑智驾ADS4.0的首搭车型，该车配备了路面上最强的全向感知系统，能够实时感知周围环境，为驾驶者提供更加安全、可靠的驾驶辅助。后续，该车还可直接升级至L3级自动驾驶，进一步提升智能化水平。

尊界S800的上市，不仅为国产豪华汽车市场注入了新的活力，也为消费者提供了更多高品质的选择。随着市场对智能、豪华汽车需求的不断增长，尊界S800有望在未来取得更加优异的成绩。

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