首页 > 原创 > 关键词  > 尊界S800最新资讯  > 正文

尊界S800上市三天大定达2600台 售价70.8万元起

2025-06-03 08:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:近日，汽车市场传来一则重磅消息，尊界汽车旗下首款车型尊界S800上市72小时，大定数量便突破2600台，在国产豪华汽车领域引发广泛关注。

尊界S800此次共推出6个版本，售价区间设定在70.8万元至101.8万元，这一价格使其成为鸿蒙智行迄今为止发布的最贵车型，也被视为国产豪华汽车的新标杆。

自上市以来，尊界S800的大定数量呈现出迅猛增长的态势。上市仅1小时，大定数量便突破1000台;24小时后，大定数量达到1600台;48小时时，大定数量进一步攀升至2100台，直至72小时突破2600台。华为常务董事、终端BG董事长余承东透露，在所有订单中，有70%为百万顶配版本，足见消费者对该车型高端配置的认可。

尊界S800之所以能在市场上迅速获得关注，与其智能化、超豪华的产品定位密不可分。该车搭载了华为方面的六大智能化技术，其中三项为尊界S800首发。这六大技术包括途灵龙行平台、自主智能数字底盘平台、天使座主动安全防护、自主智能安全防护系统、华为星河通信以及自主智能车载通信天地网联。这些先进技术不仅提升了车辆的操控性能和安全性能，还为用户带来了更加便捷、智能的出行体验。

除了六大智能化技术外，尊界S800还配备了一系列高端配置。鸿蒙ALPS座舱2.0为用户提供了更加舒适、豪华的驾乘环境;华为车语系统2.0则实现了车辆与外界的智能交互;华为巨鲸电池2.0则为车辆提供了强大的动力支持。

在消费者最为关注的智驾领域，尊界S800更是表现卓越。作为华为乾崑智驾ADS4.0的首搭车型，该车配备了路面上最强的全向感知系统，能够实时感知周围环境，为驾驶者提供更加安全、可靠的驾驶辅助。后续，该车还可直接升级至L3级自动驾驶，进一步提升智能化水平。

尊界S800的上市，不仅为国产豪华汽车市场注入了新的活力，也为消费者提供了更多高品质的选择。随着市场对智能、豪华汽车需求的不断增长，尊界S800有望在未来取得更加优异的成绩。

国产豪华天花板!尊界S800上市72小时大定破2600台

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 挥向国外豪华汽车最锋利一剑！尊界S800上市70.8万

    细节部分，这款车处处都透露着奢华感，包括菱形真皮座椅、实木装饰件、金属和水晶材质打造的旋钮，配合精心布置的氛围灯，打造了金碧辉煌”的视觉感受。 T型台设有双50W无线快充、双66W有限超级快充、双杯托，双冗余更符合奢华品牌的调性，全车全手工皮质软包。 后排更是这款车的精髓所在，车顶配有双天窗，可选星空顶，点亮后如繁星漫天，对于车舱内氛围的营造

    ​鸿蒙智行 ​S800上市 ​增程纯电

  • 华为系最贵豪车！尊界S800上市1小时大定破1000

    日前，尊界首款车型尊界S800正式发布，新车共分为6个版本，售价区间70.8万元至101.8万元，这是鸿蒙智行迄今为止发布的最贵车型。 根据官方发布的海报，尊界S800上市1小时大定量就突破了1000台，先行者计划仅剩219席。 另据多位博主透露，定购100万的版本占比非常高。 据了解，尊界S800先行者计划将于6月26日开始交付，限量599台，8月中旬开始规模批量交付。

    ​尊界S800 ​鸿蒙智行 ​华为技术

  • 顶配101.8万尊界S800展车已到全国100家门店

    昨晚，鸿蒙智行尊界品牌首车S800正式发布，分为增程和纯电两种规格，共计4款车型，售价区间70.8-101.8万元，创下华为系车型最高加。 根据官方发布的海报，尊界S800上市1小时，大定突破1000台，先行者计划仅剩219席。 目前，尊界S800的首批展车已经到店，覆盖全国100家门店，包括北京、上海、广州、深圳、东莞、佛山、南京、苏州、杭州、宁波、温州、济南、青岛、合肥、武

    ​鸿蒙智行 ​尊界S800 ​增程纯电车

  • 从技术到体验：尊界S800开启中国汽车“新豪华”时代

    5月30日，中国品牌尊界S800百万级豪华轿车正式发布，标志着中国汽车工业正式进军超豪华市场。该车型由华为与江淮汽车深度合作打造，搭载华为智能数字底盘和途灵智能平台，首创"双零重力座椅"和40英寸激光投影等创新配置，重新定义了豪华出行体验。发布会上，余承东与项兴初共同揭幕，展示其突破西方品牌垄断的雄心。S800以"技术+体验"为核心，融合东方智慧与智能科技，不仅填补了中国在超豪华市场的空白，更开创了"1+1>2"的产业合作新模式，为中国汽车产业升级树立了新标杆。

    ​尊界S800 ​百万级豪华轿车 ​中国汽车品牌

  • 尊界S800首创前后排一键隔绝功能：视觉、声音全阻断

    今日晚间，尊界汽车举办尊界S800上市发布会。 会上，余承东介绍，尊界S800车身尺寸为5480 x 20001542mm，轴距3370mm，车内拥有3.4m㎡的纯平地板设计，实现一排1033mm头部空间与959mm腿部空间，二排1018mm头部空间与1240mm腿部空间。 车内配备寰宇三联屏中控设计，搭配华为临界抬头显示系统，提供76英寸的成像的面积，HUD可显示道路导航、倒车影像、娱乐观影等信息。 同时，尊界S800�

    ​尊界S800 ​汽车发布会 ​科技设计

  • 尊界 S800 上市发布会宣布将于 5 月 30 日举行

    鸿蒙智行旗下尊界品牌首款车型S800将于5月30日晚19:30正式发布。作为华为系目前最高端车型，S800车身尺寸达5480×2000×1536mm，轴距3370mm，定位D级行政轿车。新车搭载六大核心技术，包括途灵底盘、华为星河通信技术等，并配备32个传感器组成的智能驾驶系统。动力方面提供增程版和纯电版，增程版搭载65度电池包，CLTC工况续航有望突破400公里，支持10.5分钟快充；纯电版配备97kWh电池，支持12分钟快充。性能上，三电机版系统总功率达635kW，零百加速进入3秒级。该车展现了华为在智能汽车领域的技术积累，市场表现值得期待。

    ​鸿蒙智行 ​尊界S800 ​华为汽车

  • 尊界S800首发华为星闪连接技术！支持隔空手势开关门 最大开门角度77°

    今晚举办的上市发布会上，鸿蒙智行首款百万级旗舰新车尊界S800首发亮相。 据悉，尊界S800首发创新智慧电动门，联动毫米波雷达与固态激光雷达，可智能感应动静态障碍物，自动调节开启角度，最大开门角度达77，支持隔空手势开关门。 此外，首次引入NearLink华为星闪连接技术，定位精度较蓝牙钥匙提升5倍，解闭锁精准度提升6倍。 不仅如此，星徽流转智能迎宾光毯与星光

    ​鸿蒙智行 ​尊界S800 ​智能电动门

  • 尊界S800首发800V雪鹄增程系统：纯电续航400km行业最长

    今日晚间，尊界汽车举办尊界S800上市发布会。余承东介绍，尊界S800提供纯电、增程两款动力系统。 其中，增程版首发800V雪鹄增程系统，配备65度大电池，支持6C快充，从10%充至80%仅需10.5分钟。 并且，雪鹄增程系统为800V高压智能增程，拥有超过80kW的发电功率，即时亏电状态下，150km/h的时速下，动力仍不衰减。 得益于大电池包，尊界S800双电机版拥有400km行业最长的纯电续航

    ​尊界汽车 ​尊界S800 ​增程动力

  • 尊界S800首发华为最顶级音响：43个扬声器行业绝无仅有

    在尊界S800上市发布会上，余承东官宣，这台车首发搭载了华为迄今最为顶级的悦彰非凡系列，这也是鸿蒙智行迄今最豪华的音响系统。 配备43个扬声器，通过多个扬声器的协同工作，能更精准地还原声音的细节和层次感，让车内各个座位都能有较为一致的音频体验。 双功放组合最大功率达2920W，动态范围较传统系统提升60%，可提供强劲的音频输出，带来震撼的听觉效果。 7.5

    ​尊界S800 ​华为音响 ​鸿蒙智行

  • 当中国智造对话百年豪华：尊界S800如何重构超豪车价值坐标系

    中国豪华汽车品牌尊界S800以70.8万元起售价打破西方品牌垄断，通过三大核心技术突破重塑豪华定义：1）智能星空顶采用纳米导光技术实现动态场景切换；2）RNC主动降噪技术达图书馆级静音；3）800V雪鲲增程平台实现"充电10分钟续航300公里"。该车搭载华为ADS4.0智能驾驶系统与43扬声器音响，核心技术100%自主可控。区别于西方"高定价-低产量"模式，尊界S800以技术普惠理念推动产业链升级，带动宁德时代6C超充、华为星闪等技术革新。这标志着中国汽车工业完成从跟跑到领跑的历史跨越，在百万级市场实现技术话语权突破。

    ​超豪华汽车 ​劳斯莱斯 ​宾利

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM