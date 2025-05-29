蔚来世界模型NWM将于5月30日全量推送

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:今日，蔚来汽车对外发布消息，自5月30日起，蔚来世界模型NWM首个版本将分车型、分批次全面推送至搭载Banyan榕系统的车型。这一举措有望为用户带来更为智能、安全的驾驶体验。

在安全领域，蔚来世界模型NWM实现了重要突破。该模型依托行业首个大模型化架构驱动的智能安全辅助系统，为车辆安全提供了坚实保障。其中，首发搭载的追尾碰撞预防及保护RCM功能，能够提前感知潜在的追尾风险，并及时采取措施进行预防和保护，有效降低追尾事故的发生概率。此外，NWM还实现了行业首个量产紧急自主靠边停车功能，当车辆遇到紧急情况时，系统能够自主判断并控制车辆靠边停车，避免危险进一步扩大。

智能泊车方面，蔚来世界模型NWM展现出了显著优势。它具备360超视距车位识别能力，无需车辆处于特定起点位置，用户可在任意位置、任意挡位下发起泊车指令。这一特性极大地提高了泊车的便捷性和灵活性，让用户不再受传统泊车方式的限制。在泊车过程中，NWM能够实时规划泊车轨迹，确保车辆准确、高效地停入车位。同时，它还支持借用通道实现长距离漫游泊车，即使面对复杂的车位环境，也能轻松应对。

据蔚来汽车官方数据，目前蔚来智能泊车功能的用户使用率已达到60%。这一高使用率背后，是该功能在可用性、成功率和安心感方面的出色表现。用户在实际使用过程中，能够感受到智能泊车功能的稳定性和可靠性，从而对其产生了较高的认可度。

蔚来汽车官方表示，NWM智能泊车功能的推出，旨在守住基础体验下限，确保用户在各种场景下都能顺利完成泊车操作。同时，该功能也在不断提升突出能力上限，通过持续优化算法和技术，为用户带来更加智能、高效的泊车体验。此外，NWM智能泊车还为未来远程遥控、召唤等新形态泊车做好了准备，随着技术的不断发展和完善，用户有望享受到更加便捷、智能的泊车服务。

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