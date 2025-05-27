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小米15S Pro京东好评率 首发玄戒O1自研芯片

2025-05-27 16:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:今日，小米官方旗舰店官微发布消息，小米15S Pro在京东平台收获了高达100%的好评率，用户口碑爆棚。

售价方面，小米15S Pro提供多个配置版本，起售价为5499元，在国家补贴政策下，消费者实际到手价最低可至4999元，性价比优势显著。

相较于前代产品小米15Pro小米15S Pro在多个关键领域实现了升级。影像系统上，得益于玄戒O1内嵌的第四代ISP，小米15S Pro新增了硬件级全焦段4K夜景视频拍摄能力，即便在低光环境下也能捕捉清晰、细腻的画面，满足用户多样化的拍摄需求。

首发玄戒O1 自研芯片 小米15S Pro京东好评率达100%

屏幕方面，小米15S Pro同样表现出色。该机屏幕新增192分区亮度调节功能，能够根据每个区域的像素统计信息对画面进行精细化调整，从而带来小米迄今为止最强的阳光屏体验，无论在何种光线条件下都能呈现出色的显示效果。

散热性能上，小米15S Pro也进行了显著提升。其翼型环形冷泵升级为Pro版本，内部液体回流通道采用仿生毛细结构设计，大大加快了冷液的回流速度，使得该机的导热效率比小米15Pro再提高30%，确保在高强度使用下也能保持稳定的性能输出。

在综合配置上，小米15S Pro同样不遗余力。该机采用6.73英寸2K全等深微曲屏，视觉体验沉浸且舒适;后置5000万像素徕卡三摄系统，拍照实力强劲;内置6100mAh大容量电池，并支持90W有线快充与50W无线快充技术，续航与充电速度均表现优异。

此外，小米15S Pro还支持UWB超宽带技术，可实现厘米级定位精度。与小米YU7汽车联动时，用户可享受自动迎宾、无感解锁后备箱等便捷功能，进一步拓展了手机的应用场景与实用性。

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