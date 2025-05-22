小米 15S Pro 发布：搭载玄戒 O1 处理器 售价 5499 元起

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:在今晚举行的小米15周年战略新品发布会上，小米15S Pro 手机正式亮相。这款手机是在小米15Pro 手机的基础上研发而成，搭载了小米在此次发布会上刚刚发布的玄戒 O1旗舰移动处理器，售价5499元起，现已开启销售通道。

小米15S Pro 搭载的玄戒 O1旗舰处理器采用了先进的3nm 制程技术，拥有190亿晶体管，其十核四丛集 CPU 架构确保了强大的计算能力，而16核 Immortalis-G925架构 GPU 则为用户带来了流畅的图形处理体验。此外，该手机配备了翼型环形冷泵 Pro 散热系统，进一步提升了手机的散热效果。

在屏幕方面，小米15S Pro 搭载了6.73英寸3200×1440OLED 等深四曲屏，采用华星 M9发光材料，1-120Hz LTPO，支持3段式屏幕分区刷新，手动最高亮度600nit、手动阳光模式800nit、HDR 全局激发亮度1800nit、SDR 峰值亮度3200nit，新增 LTM192分区亮度调节，支持300Hz 触控采样率、2560Hz 瞬时触控采样率，支持类 DC 调光和1920Hz 高频 PWM 调光，支持超声波指纹识别，小米龙晶玻璃2.0盖板。

影像方面，小米15S Pro 搭载的玄戒 O1的 ISP v4影像处理器，每秒最高可以处理87亿像素，具备双硬件级计算单元，在夜景拍摄视频时具备高动态、超纯净的表现，并且支持全焦段4K 夜景视频。

小米15S Pro 还支持 UWB 超宽带互联，可实现手车互联、轨道交通无感支付等功能。该手机内置6100mAh 小米金沙江电池，支持90W 快充、50W 无线快充。

在其他配置方面，小米15S Pro 厚8.33mm，重216g，提供龙鳞纤维版、远空蓝2款配色，支持 Wi-Fi7、红外遥控、USB3.2Gen1（5Gbps）、小米星辰无网通信(3.5km 通话)、立体声双扬声器、4麦克风阵列、X 轴线性马达、IP68。其16+512GB 售价5499元，16GB+1TB 售价5999元。

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