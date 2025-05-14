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京东CEO回应骑手工服缺货：正在赶工

2025-05-14 11:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:近日，京东公布了其一季度财报，其中外卖业务在极短时间内取得的显著进展成为一大亮点。在财报电话会议上，京东首席执行官许冉对外卖业务的发展情况进行了详细介绍。

许冉透露，目前京东外卖入驻门店数已突破百万，并且还有许多商家正在积极对接中，业务覆盖范围不断扩大。与此同时，骑手群体对外卖业务的反响十分积极，平台骑手工服长期处于严重缺货状态，为满足骑手需求，平台正全力赶工生产。

京东外卖

许冉着重强调了外卖业务对于京东整个生态体系的重要意义。她指出，外卖业务是京东长期可持续发展的战略布局之一，尽管在短期内需要一定的投入，但京东坚信随着业务规模的不断增长，外卖业务将逐步释放规模效应，实现效率的显著提升。

从战略层面来看，外卖业务对京东生态具有不可忽视的价值。它并非孤立存在，而是与京东的即时零售、电商核心业务以及物流体系形成了紧密的协同效应。通过外卖业务，京东能够吸引更多用户流量，提高用户的购物频次，为平台带来多维度的增量价值。此外，在配送运力、技术应用以及数据共享等方面，外卖业务也将发挥显著的降本增效作用，进一步优化京东的整体运营效率。

值得一提的是，京东在骑手福利保障方面表现突出。公司为所有全职骑手全额承担五险一金费用，这一举措不仅体现了京东作为企业的社会责任感，也为外卖业务的持续发展提供了坚实的人才保障，有助于吸引和留住更多优秀的骑手，推动业务稳步前行。

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