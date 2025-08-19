首页 > 原创 > 关键词  > 小米财报最新资讯  > 正文

小米发布2025第二季度财报：营收 1160 亿元 同比增长 30.5%

2025-08-19 17:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:小米集团今日发布2025年第二季度财报，数据显示公司多项核心指标创历史新高。二季度实现营收1160亿元人民币，同比增长30.5%，较上年同期的888.9亿元显著提升;经调整净利润达108亿元，同比激增75.4%，毛利率22.5%亦超市场预期（预估22.3%）。

智能电动汽车及AI创新业务成为新增长极。该板块二季度收入213亿元，其中智能电动汽车收入206亿元，毛利率达26.4%，尽管经营亏损3亿元，但交付量达81，302辆，环比显著增长。集团表示，随着产能爬坡与规模效应释放，智能汽车业务有望逐步收窄亏损。

小米

传统硬件业务持续稳健。智能手机收入455.2亿元，出货量4240万台，同比微增0.6%，连续8个季度保持增长;国际市场收入366.9亿元，占总收入比重超30%，全球化布局成效凸显。AIoT生态扩张加速，截至6月30日，已连接IoT设备数达9.89亿台（不含手机、平板及笔记本），同比增长20.3%;全球月活跃用户数突破7.31亿，同比增长8.2%，用户生态黏性持续增强。

研发与创新投入再创新高。二季度研发支出77.6亿元，同比增长41.2%，研发人员增至22，641人，占员工总数近50%。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 爱奇艺公布2025Q2财报：会员VIP收入超40亿元

    爱奇艺今天发布2025年第二季度未经审计财报，总收入达66.3亿元人民币。 其中，会员服务收入以40.9亿元的领跑各业务板块，彰显出用户对平台内容的高度认可。 此外，在线广告服务收入12.7亿元，内容发行收入4.4亿元，其他收入8.3亿元。

    ​爱奇艺财报 ​会员服务收入 ​内容成本

  • 京东发布2025年Q2财报：营收3567亿元 活跃用户大增超40%

    京东集团2025年Q2财报显示：营收3567亿元，同比增长22.4%；净利润62亿元（非美会计准则下74亿元），较去年同期有所下滑。核心零售业务表现稳健，净收入3101亿元，同比增长20.6%。平台季度活跃用户数实现超40%的强劲增长，主要得益于外卖等新业务布局，通过多元化服务和交叉销售策略，既吸引新用户又提升老用户消费频次与金额。尽管利润承压，但业务拓展与用户增长成效显著。（139字）

    ​京东财报 ​营收增长 ​利润波动

  • 亮点剧透！研祥智能物联业务2025经销商大会即将启幕

    8月18日，研祥智能物联网2025经销商大会将在淀山湖喜来登酒店开幕。大会亮点包括：专家智囊团解读AI新生态，剖析智能物联网发展方向；汇聚行业精英共探商机；发布五大数智化转型项目案例；首次集结五大品牌产品。活动将助力数字与实体经济融合，开启产业发展新篇章。

    ​研祥智能物联 ​经销商大会 ​AI新生态

  • 小鹏汽车：2025年第二季度营收182.7亿元 同比增长125.3%

    小鹏汽车今日公布2025年第二季度财务业绩，数据显示公司营收与交付量实现双突破。二季度总营收达182.7亿元人民币，同比激增125.3%，环比一季度增长15.6%;毛利率提升至17.3%，较去年同期提高3.3个百分点，环比一季度亦增长1.7个百分点。 在交付量方面，小鹏汽车二季度共交付新车103，181辆，同比大涨241.6%，带动汽车销售收入达168.8亿元，同比增长147.6%，环比增长17.5%。汽车业务

    ​小鹏汽车 ​财务业绩 ​营收增长

  • 在腾讯新财报里，AI拉动广告业务连续11个季度高增

    ​腾讯发布的2025年第二季度财报交出了一份亮眼答卷——营收1845亿元，同比增长15%，不仅稳住了增长曲线，还在核心业务上打出了“加速度”。 从具体业务板块来看，如增值服务业务持续发力，第二季度收入达914亿元，同比增长16%。营销服务业务增长势头强劲，第二季度收入358亿元，同比增长20%。金融科技及企业服务业务第二季度收入555亿元，同比增长10%。 用户数据方面�

    ​腾讯财报 ​增值服务 ​营销服务

  • 百度2025第二季度营收327亿元 AI新业务收入超100亿元

    今日，百度正式对外发布2025年第二季度（Q2）财报，多项业务数据表现亮眼，尤其在AI新业务领域呈现出强劲的增长态势。 财报显示，百度在2025年二季度总营收达到327亿元，其中百度核心营收为263亿元。值得关注的是，AI新业务收入超过100亿元，与去年同期相比增长了34%，成为推动百度营收增长的重要力量。

    ​百度财报 ​AI新业务 ​搜索业务

  • 腾讯Q2财报业绩超预期：经营利润同比增18%，营收同比增15%

    腾讯2025年二季度财报显示，公司实现营收1845亿元，同比增长15%；经营利润692.5亿元，增长18%；毛利润1050亿元，增长22%。三大主业齐头并进：游戏收入同比增长22%，《王者荣耀》《和平精英》等长青游戏表现强劲；广告收入增长20%；金融科技与企业服务收入回升10%。AI战略投入持续加码，研发投入202.51亿元，资本开支同比激增119%至191亿元。微信生态稳健发展，月活用户达14.11亿，视频号、小程序商业化能力提升。公司保持高质量增长，自由现金流430亿元，同时进行注销式回购，上半年累计回购367亿元。

    ​腾讯控股 ​财报 ​AI战略

  • 8年营收增长77倍，“追杀”年轻人的“美国绿鸟”，创下百亿美元市值

    晚上11点55分，刚准备入睡的打工人紧急掏出手机，手指在屏幕上滑动戳点，嘴里还念念有词。 他不是在峡谷激战，也不是刷短视频上瘾，而是怕被一只绿色猫头鹰追杀——毕竟，只要有一天不登陆APP学习，这只名叫“Duo（多儿）”的绿色猫头鹰就会开始大变身，还会向你发来催促的短信:“每次你漏学，我都心痛到无法呼吸!” 当传统语言培训机构还在为高昂学费和枯燥课程�

    ​文章搜索 ​核心标签 ​电商在线

  • 迅雷发布2025年第二季度财报：总营收1.04亿美元 同比增长30.6%

    迅雷2025年第二季度财报显示：总营收1.04亿美元，同比增长30.6%，主要得益于会员、直播及广告业务增长。毛利润5120万美元，同比增长25.9%。净利润方面，GAAP准则下7.274亿美元（含影石创新IPO投资收益），Non-GAAP下830万美元。会员数达640万，同比增长12.1%，每会员平均收入增至40.8元人民币。直播业务营收3760万美元，同比大增85.5%。公司现金储备2.756亿美元，研发投入占比提升至17.7%。CEO李金波表示，完成虎扑收购和影石上市是季度亮点，预计第三季度营收1.16-1.24亿美元，环比增长15.4%。

    ​迅雷财报 ​营收增长 ​毛利润

  • 深度测评！2025年值得关注的十大TOB智能拓客系统

    中国B2B企业面临获客成本飙升挑战，有效销售线索成本突破500元/条，五年增长近三倍。文章深度测评十款智能拓客系统，基于数据能力、AI智能化、场景契合度等维度，推荐探迹AI、Salesforce、HubSpot等综合实力领先的工具，为不同规模企业提供精准获客解决方案，助力降本增效。

    ​B2B企业增长 ​获客焦虑 ​智能拓客系统

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM