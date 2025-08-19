小米发布2025第二季度财报：营收 1160 亿元 同比增长 30.5%

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:小米集团今日发布2025年第二季度财报，数据显示公司多项核心指标创历史新高。二季度实现营收1160亿元人民币，同比增长30.5%，较上年同期的888.9亿元显著提升;经调整净利润达108亿元，同比激增75.4%，毛利率22.5%亦超市场预期（预估22.3%）。
智能电动汽车及AI创新业务成为新增长极。该板块二季度收入213亿元，其中智能电动汽车收入206亿元，毛利率达26.4%，尽管经营亏损3亿元，但交付量达81，302辆，环比显著增长。集团表示，随着产能爬坡与规模效应释放，智能汽车业务有望逐步收窄亏损。
传统硬件业务持续稳健。智能手机收入455.2亿元，出货量4240万台，同比微增0.6%，连续8个季度保持增长;国际市场收入366.9亿元，占总收入比重超30%，全球化布局成效凸显。AIoT生态扩张加速，截至6月30日，已连接IoT设备数达9.89亿台（不含手机、平板及笔记本），同比增长20.3%;全球月活跃用户数突破7.31亿，同比增长8.2%，用户生态黏性持续增强。
研发与创新投入再创新高。二季度研发支出77.6亿元，同比增长41.2%，研发人员增至22，641人，占员工总数近50%。
