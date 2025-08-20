百度2025第二季度营收327亿元 AI新业务收入超100亿元

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:今日，百度正式对外发布2025年第二季度（Q2）财报，多项业务数据表现亮眼，尤其在AI新业务领域呈现出强劲的增长态势。

财报显示，百度在2025年二季度总营收达到327亿元，其中百度核心营收为263亿元。值得关注的是，AI新业务收入超过100亿元，与去年同期相比增长了34%，成为推动百度营收增长的重要力量。

在搜索业务方面，百度实现了从搜索框、搜索结果页到搜索生态的全面革新。今年7月，移动搜索结果页中AI生成内容的占比高达64%，这一变革为用户带来了更加智能、高效的搜索体验，也彰显了百度在AI技术应用于搜索领域的深厚实力。

智能云业务同样表现出色，营收保持健康增长。根据国际数据公司（IDC）发布的报告，百度智能云已经连续六年在中国AI公有云服务市场份额中位居榜首。而在8月20日最新发布的IDC报告中，百度智能云再次斩获大模型平台市场第一的佳绩，进一步巩固了其在智能云领域的领先地位。

自动驾驶出行服务方面，萝卜快跑在2025年第二季度全球提供出行服务超过220万次，同比增长148%。截至2025年8月，萝卜快跑在全球累计提供的出行服务次数已超过1400万次，其服务足迹覆盖全球16座城市，展现出强大的市场拓展能力和用户认可度。

