真我Neo7 Turbo官宣本月发布：首批搭载天玑9400e

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:今日，真我品牌正式对外宣布，将于本月推出全新机型真我Neo7Turbo，并宣称该机型为真我史上性能最为强劲的Neo系列手机。

此前，数码博主“数码闲聊站”曾透露，真我Neo7Turbo将首批搭载联发科天玑9400e芯片。据悉，天玑9400e是天玑9400系列家族的全新旗舰级系统级芯片（SoC），其性能表现超越了高通骁龙8s Gen4，在同价位段机型中具备强大的竞争力。

据了解，天玑9400e基于台积电4nm制程工艺打造，是天玑9300的升级版本，采用了全大核架构设计，具体包含4颗超大核和4颗大核。其中，超大核为Cortex-X4，大核为Cortex-A720。经过实际测试，在运行Aztec1440p测试场景时，天玑9400e的帧率成绩稳定在95fps左右，综合实力强劲，有望超过高通骁龙8s Gen4。

除了搭载强劲的芯片外，真我Neo7Turbo在屏幕和电池方面也有不俗表现。据透露，该机型预计将采用1.5K直屏，为用户带来清晰细腻的视觉体验。同时，其电池容量将不低于7000mAh，确保手机在续航方面表现出色，满足用户长时间使用的需求。

在售价方面，真我Neo系列一直以激进的定价策略著称，此次真我Neo7Turbo的价格同样值得市场期待。随着发布日期的临近，更多关于真我Neo7Turbo的详细信息也将逐步揭晓。

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