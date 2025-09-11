苹果iPhone 17系列京东预约人数超400万：标准版

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:苹果公司近日宣布，iPhone17 系列将于 9 月 12 日20: 00 正式开启预购，并于 9 月 19 日正式开售。目前，多个电商平台已同步开启预约通道，引发消费者热烈反响。

据京东平台数据显示，预约开启仅 6 小时，iPhone17 系列的预约总量便突破 200 万大关。而截稿前，这一数字已飙升至超过 425 万，显示出消费者对新一代iPhone的极高热情。

在众多机型中，iPhone17 标准版表现尤为抢眼，预约人数高达182. 5 万，成为名副其实的“黑马”。相比之下，iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max的预约量分别为 100 万和124. 3 万，而iPhone Air的预约量则为18. 8 万。

相比上一代，iPhone17 在屏幕、摄像头等方面均实现了大幅提升，堪称标准版的“史上最大升级”。该机不仅支持120Hz ProMotion自适应高刷新率，屏幕尺寸也从之前的6. 1 英寸升级至6. 3 英寸，峰值亮度高达3000nits，并配备了第 2 代超瓷晶面板，屏幕素质与Pro版保持一致。在摄像头方面，新机前摄由上一代的 1200 万像素升级为 1800 万像素，支持Center Stage功能，后置双摄均为 4800 万像素，支持 2 倍光学变焦，拍照效果更加出色。

