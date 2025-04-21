AI日报：昆仑万维开源SkyReels-V2；讯飞星火X1全新升级；扣子空间Coze Space内测

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1、昆仑万维开源SkyReels-V2:无限时长电影生成模型

昆仑万维的SkyReels团队推出了SkyReels-V2，这是全球首个基于扩散强迫框架的无限时长电影生成模型。该模型通过结合多模态大语言模型、强化学习等技术，显著提升了视频生成的质量和效率。SkyReels-V2不仅在技术上取得突破，还拓展了应用场景，包括故事生成和图生视频等，展现了其在创意内容制作领域的广泛潜力。

【AiBase提要:】 🚀 SkyReels-V2是全球首个使用扩散强迫框架的无限时长电影生成模型，标志着视频生成技术的新阶段。 🎬 该模型在运动动态、视觉质量和视频时长协调方面表现出色，支持生成高运动质量和高一致性的视频。 📊 在性能评估中，SkyReels-V2在多个关键维度上优于对比模型，展现了其卓越的指令遵循和视频一致性。 详情链接:https://github.com/SkyworkAI/SkyReels-V2

2、讯飞星火X1全新升级:在AI领域力争与OpenAI对抗

科大讯飞于4月21日推出了其最新的人工智能模型——讯飞星火X1，旨在与OpenAI的o1和DeepSeek R1竞争。该模型在多个领域表现出色，尤其是在教育、医疗和司法等行业。尽管其模型参数较小，但整体效果与行业领先者相当。此外，讯飞星火X1的“快思考、慢思考”统一模型为用户提供了灵活的思考方式，降低了企业使用AI的门槛。

【AiBase提要:】 ✨ 讯飞星火X1通过复杂场景数据提升了模型的泛化能力，适用于教育、医疗和司法等行业。 💡 尽管模型参数小于同类产品，但整体效果媲美行业领先者，展现出强大的竞争力。 🔧 新的模型定制优化工具链支持多种定制方案，简化了企业的AI应用部署流程。

3、宇树科技宣布全球首场人形机器人格斗大赛将于2025年震撼开战

宇树科技将在2025年举办全球首场人形机器人格斗大赛，展示尖端技术与机器人格斗的魅力。参赛的G1人形机器人经过高强度训练，展现出卓越的灵活性和强大的战斗能力，尤其是在被击倒后能迅速恢复战斗，令人印象深刻。这场赛事不仅是技术的盛会，更将推动人工智能和机器人技术的发展，吸引全球科技爱好者的关注。

【AiBase提要:】 🤖2025年5月至6月，宇树科技将在杭州举办全球首场人形机器人格斗大赛，展示前所未有的视觉盛宴。 💪 G1人形机器人经过高强度的算法训练与硬件调试，展现出卓越的灵活性和强劲的出拳能力。 📺 比赛将通过中央广播电视总台全网直播，观众将亲眼目睹机器人格斗的巅峰对决。

4、扣子空间Coze Space正式开启内测

字节跳动的全新AI协同办公平台“扣子空间”已进入内测阶段，旨在提升用户与AI Agent的协作效率。该平台具备自动分析用户需求、拆解任务、调用工具等多项创新功能，能够生成完整的结果报告。此外，平台引入了专家Agent生态，用户可选择不同领域的专家进行深度分析，帮助获取更多洞察。

【AiBase提要:】 🤖 扣子空间提供全方位服务，支持用户与AI Agent高效协作，自动分析需求并拆解任务。 📊 引入专家Agent生态，用户可选择专业领域的Agent进行深度分析和报告生成。 🔧 支持MCP扩展集成，首批支持多种工具，未来将允许用户发布自定义MCP。

5、谷歌发布 Gemma3QAT 模型:一张3090显卡也能轻松驾驭

谷歌近期推出了Gemma3系列的新版本，特别是经过量化感知训练（QAT）优化的Gemma327B模型，显著降低了内存需求，使得用户能够在消费级GPU上本地运行大型模型。QAT技术通过在训练过程中融入量化操作，减少了性能损失，提升了模型在小型设备上的运行效果。

【AiBase提要:】 💡 QAT优化的Gemma327B模型显存需求从54GB降低到14.1GB，用户可在消费级GPU上运行。 ⚙️ 经过5000步QAT训练，模型困惑度下降54%，在小型设备上保持高效运行。 🌐 多个开发者工具如Ollama、LM Studio和MLX已支持Gemma3QAT模型，用户体验更佳。

6、Intel 开源 AI Playground，可用intel Arc 显卡使用各种AI模型

Intel 宣布将其生成式 AI 软件 AI Playground 正式开源，标志着在推动生成式 AI 技术普及和社区协作方面的重要一步。AI Playground 是一款专为 Intel Arc GPU 和集成显卡优化的工具，支持多种生成式 AI 模型，允许用户在本地生成 AI 图像并确保数据隐私。

【AiBase提要:】 🛠️ AI Playground 是一款功能强大的 AI 工具，支持多种生成式 AI 模型，包括图像扩散模型和大语言模型，确保本地数据隐私。 🌍 开源 AI Playground 以 MIT 许可协议发布，鼓励开发者自由下载、定制和贡献代码，降低了开发门槛，促进社区协作。 🚀 Intel 的开源举措被视为生成式 AI 领域的重要突破，预计将推动更多基于 Intel 硬件的 AI 解决方案的开发。 详情链接:https://github.com/intel/AI-Playground

7、Reachy2机器人发布:互动自然，售价7万美元

Hugging Face通过收购Pollen Robotics推出开源人形机器人Reachy2，标志着人形机器人与生成式AI结合的重要里程碑。Reachy2以其友好的外观、先进的传感器和开源特性，迅速成为全球顶尖实验室的关注焦点。该机器人不仅推动了机器人技术的主流化，也为AI和机器人研究提供了低成本的创新机会，展现了未来人形机器人市场的巨大潜力。

【AiBase提要:】 🤝 Reachy2是Hugging Face收购Pollen Robotics后推出的开源人形机器人，售价7万美元。 🛠️ 该机器人配备先进传感器和VR遥控操作，支持灵活编程与定制，促进机器人技术的民主化。 📈 市场预测到2050年人形机器人市场规模将达1.7万亿美元，Reachy2的开源模式为研究和教育提供了创新机会。

8、字节跳动研究开源 ChatTS-14B:原生理解并随着时间的推移进行推理

字节跳动研究团队推出了ChatTS-14B，这是一款专为时间序列数据设计的140亿参数大型语言模型，旨在通过自然语言接口降低时间序列分析的使用门槛。该模型的开源引发了广泛关注，标志着时间序列分析与生成式AI结合的重大进展。ChatTS-14B不仅提供了模型权重，还包括详细的使用文档和代码库，助力开发者在金融、医疗等领域的应用。

【AiBase提要:】 📊 ChatTS-14B是一个140亿参数的语言模型，专为时间序列数据理解和推理而设计。 🌐 开源的ChatTS-14B使得非专业用户也能通过自然语言轻松处理时间序列任务，降低了使用门槛。 🚀 该模型的发布标志着字节跳动在AI领域的战略性突破，推动了时间序列分析的广泛应用。 详情链接:https://huggingface.co/bytedance-research/ChatTS-14B

9、Figma 推 AI 革命:开发智能应用制作器与网站创建工具

Figma正积极布局人工智能领域，计划推出一款AI应用程序制作器和Figma Sites网站创建工具。这些新工具旨在通过自然语言和现有设计资源快速生成应用程序和网站，降低开发门槛，使非技术背景的设计师也能轻松构建功能性应用。Figma的这一系列创新不仅提升了设计与开发的智能化水平，还可能重新定义行业协作模式，尽管面临来自Webflow和Wix等平台的竞争。

【AiBase提要:】 🛠️ Figma推出AI应用程序制作器，支持多种输入形式，降低开发门槛。 🌐 Figma Sites工具将帮助用户直接从设计稿生成可用网站，扩展设计生态。 🤖 Figma借助Claude Sonnet模型提升智能化水平，可能重塑设计与开发的协作模式。

10、微软MarkItDown MCP，可把Word、Excel等转换成markdown格式

在数字化时代，微软推出的MarkItDown MCP（Model Context Protocol）为文档处理带来了革命性的变化。该工具支持多种文件格式如PDF、Word、PowerPoint等，能够高效地将其转换为Markdown格式，极大地方便了文本分析及大型语言模型的应用。

【AiBase提要:】 📄 **多格式支持**: 支持PDF、Word、PowerPoint等多种文件格式，满足不同场景的需求。 🔍 **智能文档结构保持**: 转换过程中，智能识别并保留文档的核心结构，确保信息完整无损。 ⚙️ **插件扩展功能**: 支持第三方插件，用户可根据需求进行扩展，满足特定文档处理要求。 详情链接:https://github.com/microsoft/markitdown

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